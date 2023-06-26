連3天防大雨地區曝　強對流周末擴大

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報，今天（26日）到周三，西半部、東北部及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率。氣象專家吳德榮提醒，周五至周日低層水氣增多、更不穩定，近山區午後強對流發展，受影響的範圍擴大，仍應注意局部性大雷雨發生。

氣象局說，今日台灣各地仍為多雲到晴，東部、東南部及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後天氣不穩定，西半部、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨，並且有局部大雨發生的機率，在雲嘉南地區、高雄及南投山區、近山區平地的午後雷陣雨甚至可能延續到晚上。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周二、周三環境以東南風為主，各地為多雲到晴，迎風面的東部、東南部及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後天氣轉趨不穩定，西半部、東北部及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；周四至周日南方水氣北抬，東南部及南部仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周四台灣附近盛行東南風，迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有小範圍「劇烈天氣」發生機率，應注意氣象局特報。

吳德榮指出，周五至周日台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣增多、更不穩定，迎風面花、東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，受影響的範圍擴大，仍應注意局部性大雷雨發生。

▼午後易有雷陣雨，外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

