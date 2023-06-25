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颱風先等等！　雨更多時間曝

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲近日都要注意午後雷陣雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，下周末水氣會更多一些，午後熱對流雷雨發展的情況可能會變得更加旺盛。而颱風季將登場，他提到，短時間內並沒有明顯的熱帶低壓或是颱風發展跡象，有可能要等到7月初之後，才有機會出現新的擾動系統。

吳聖宇在臉書說，今天（25日）起到下周都是繼續維持夏季型的天氣型態，台灣持續位在太平洋高壓的外圍區域，大環境風向維持偏南風到東南風，雖然沒有特別明顯的天氣系統影響台灣，但陸地上每天都有機會出現午後熱對流雷雨。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇分析，午後熱對流雷雨以山區受熱對流影響最為明顯，平地受影響的區域則較為偏向中部、北部到東北部一帶；另外，就是在迎風面的花東、恆春半島一帶，一整天都可能會有些局部的地形降雨機會。

吳聖宇指出，值得注意的是，目前預報資料顯示，下周末太平洋高壓勢力將有較為減弱東退的趨勢，到時候台灣週遭水氣會更多一些，大氣也會變得比較不穩定，午後熱對流雷雨發展的情況可能會變得更加旺盛。

吳聖宇說，至於南邊的熱帶洋面上雖然陸續有對流系統活動，不過短時間內並沒有明顯的熱帶低壓或是颱風發展跡象，有可能要等到7月初之後才有機會出現新的擾動系統，暫時還不必擔心。

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