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今起防「劇烈天氣」　強對流擴大時間曝

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲午後天氣不穩。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（25日）至周四各地近山區午後有局部短暫雷陣雨的機率，有小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生機率；周五、周六更不穩定，近山區午後強對流發展，受影響的範圍擴大，仍應注意局部性大雷雨發生。

中央氣象局說，今天台灣各地為多雲到晴，東部、東南部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有不定時零星短暫陣雨，午後天氣不穩定，西半部、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨，需留意西半部午後雷陣雨甚至可能延續到晚上，也有局部較大雨勢發生機率；預測氣溫方面，各地高溫約31到36度，其中雲林、南高屏及花蓮縱谷有局部36度以上發生機率。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，梅雨滯留鋒逐漸北移，今日至周四台灣附近漸轉為東南風，迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有小範圍「劇烈天氣」發生機率，應注意氣象局特報。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，周五、周六熱帶擾動發展很弱，台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣增多、更不穩定，迎風面花、東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，受影響的範圍擴大，仍應注意局部性大雷雨發生，但為末期模擬，應持續觀察模式調整。

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