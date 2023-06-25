竹北氣爆「牆裂門歪」！警消急破門　脫困少年還原驚險慘況

記者陸運陞、劉人豪／新竹報導

新竹縣竹北中正東路一棟大樓昨(24)日發生瓦斯氣爆意外，9樓有人員受困，4名消防人員上樓橫後逐層搜索救出5人，其中一名17歲王姓少年，今(25)日返回現場，表示事發當下有聽到爆炸的聲音，家裡門還打不開，後來是消防人員到場破門才逃離大樓。

▲竹北氣爆9樓受困少年返回住處。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲竹北發生恐怖氣爆，16歲少年遭炸重傷。（圖／記者陳凱力攝）

王姓少年今天返回住處查看，他指出事發當時大家都還在睡覺，一開始是他外婆起來，有聞到煙味，然後發現客廳都是煙，當下有聽到爆炸的聲音，窗戶也被炸破掉，煙從門口竄入，整個家裡都是煙，到了9時30分許，因為門打不開，消防人員趕到現場幫忙破門才逃離大樓。而也因為氣爆，導致家門口受損嚴重，鐵門斷掉、陽台玻璃碎開，牆壁也因此破裂。

▲竹北氣爆案民眾損失慘重，檢察官已指示警方蒐證，以他字案進行偵辦。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，警消於9樓救出5人、11樓救出7人，9樓其中一戶的16歲陳姓少年全身1至2度燒燙傷，經送竹北東元醫院，因傷勢嚴重，轉送林口長庚急救中，該名少年全身91%燒燙傷，非常嚴重，還在插管中，目前還未脫離險境。

新竹縣府說明，B棟9樓引爆點的內部建材、面材部分因氣爆導致嚴重損壞龜裂，但樑柱是完好的，不影響整體結構安全，至於其他同樣遭破壞的隔間，則有待進一步了解。