馬郝柯蔣誰表現最好？　王世堅評：柯文哲分數最高、蔣萬安有潛力

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅25日接受前總統陳水扁專訪，曾任1屆立委6屆台北市議員的他，被問到歷任市長馬英九、郝龍斌、柯文哲、蔣萬安誰表現最好，身為頭號「柯黑」的他也坦言，目前看起來是柯文哲分數最高。

王世堅在陳水扁的廣播節目《有夢上水》中被問到，經過四任台北市長的更替，若要客觀地幫他們打分數，誰的分數最高？他坦言，「目前來看，分數最高的是柯文哲，有一點潛力的是蔣萬安，分數最低的是馬英九。」

王世堅解釋，馬英九分數最低是因為他主張「終極統一」，他的心不在台灣，在中國，且馬英九任內還有很多弊案；主持人陳水扁則提到，台北市長中很多任都跑去選總統，現任市長蔣萬安未來一定也會選總統。

對此，王世堅也認同表示，蔣萬安絕對有潛力選總統，因為蔣萬安擁有馬英九的優點，目前還沒出現馬英九的缺點，現在就在看雙城論壇在中國的表現如何，他直言，如果蔣萬安沒有向中國卑躬屈膝，那民進黨就真的遇到對手了，因為蔣萬安各方面表現都不差，唯一一個最大弱點就是身邊太多「太子少保」。

至於柯文哲的部分，王世堅笑說，送過他這麼多禮物中，自己最滿意的是「龍袍」，是在替柯文哲做心理準備，除了腳踏車，柯文哲收到禮物都馬上退還，龍袍卻隔了十幾天才還。