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台中山城水梨價格上漲！警啟動「護農專案」日夜守護農民心血

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中市東勢區高接梨7至8月進入產季，因水梨屬高經濟作物，市場價格不菲，易成為竊賊覬覦目標，東勢分局為保護果農辛苦耕作的水果啟動「護農專案」，日夜守護農民辛苦耕作的成果。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲台中山城區高接梨價格好，轄區警分局啟動護農專案，日夜巡護果農辛苦栽種的高經濟水果。（圖／記者哈勇嘎澳翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢分局轄內各品種水梨(豐水、新興等)採收季節將至，今年因氣候影響，水梨產量減少，價格跟著上漲，目前價格每台斤上看新臺幣120元，主要水梨園產區的中坑派出所為守護農民心血，針對轄內水梨果園加強落實「護農專案」勤務，除編排警力巡守，並深入轄區向農民宣導防竊措施，員警除白天至果園向農民宣導可裝設監視系統、感應式照明燈具或警報設備、飼養警衛犬等警戒與嚇阻的防護作為外，晚間則加強產業道路、偏僻處所之果園巡視，尤其是宵小易犯案之深夜，警方藉由增加巡邏班次，於果園週遭仔細巡視查看，希望藉此防止不法犯罪，保障果民心血。 

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢分局表示，水梨一年一收，種植過程費工，為確保農民們辛勞投入心血能夠順利收成，於採收季將會編排警力持續巡視，農民亦可藉由增設防竊設備提高自我保護能力，並呼籲民眾如發現可疑人、事，應立即通報，與警方攜手共同防制犯罪。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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