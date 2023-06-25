提倡快速展開兩岸服貿協議　侯友宜批綠白：當年率太陽花擋服貿

▲侯友宜參訪鹿港南勢社區。（圖／新北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近日提出重啟兩岸服貿協議，國民黨總統參選人侯友宜今（25）日對此表示， 兩岸要重啟對話、務實交流，包括兩岸服貿協議。侯並反批，正是民進黨跟柯文哲當年帶著太陽花學運擋住服貿，影響兩岸經濟交流。

侯友宜今出席「新北、彰化縣市交流-參訪鹿港南勢社區」，上午9時10分抵達社區，縣長王惠美、立委謝衣鳳、立委參選人阮厚爵、侯友宜胞兄侯明鋒、新北市秘書長邱敬斌、新北市衛生局長陳潤秋陪同。會後聯訪時，侯友宜被問到是否支持兩岸服貿協議。

侯友宜回答，他的政策方向非常明確，兩岸要重啟對話、務實交流，包括兩岸服貿協議，兩岸所有合作勢必要快速展開。侯強調，服貿早在多年前就提出來，只是當時民進黨跟柯文哲帶著太陽花擋住了，影響兩岸經濟交流，而最近在推兩岸監督條例，期待趕快可以通過。

另針對台東縣長饒慶鈴赴陸交流，讓台灣釋迦重新開放輸銷對岸，農委會主委陳吉仲卻批「自貶國格」。侯友宜對感嘆，「哎呀～怎麼老是搞政治意識型態，你嘛差不多耶！」怒轟中央根本不想幫饒慶鈴解決問題，不解決也就算了，不要用意識形態綁架所有人，「拜託！要感謝饒慶鈴才對，不是用這個態度！」

王惠美致詞表示，新北跟彰化人口加在一起有5百多萬人，占全國人口五分之一強，相信未來執政者只要「侯侯做代誌」，就能讓彰化賺大錢；而2024選戰也將「決戰大彰化」，彰化贏台灣就贏！她並喊話侯友宜，盼支持彰化二林精機園區以及彰化捷運。

侯友宜今天還將參訪彰化縣議會，謝衣鳳表示，胞弟彰化縣議長謝典林親自安排這個行程，她說自己跟胞弟都是一家人，大家都有共識支持共同的候選人，只有團結才會贏得勝選，合作一定是最大公約數。謝並強調，「換侯」是假議題，國民黨唯有團結合作支持侯友宜，才能夠政黨輪替。