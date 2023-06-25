美鐵路橋崩塌列車墜河　黃色液體噴出儲槽

記者張寧倢／編譯

美國蒙大拿州黃石河（Yellowstone River）當地時間24日清晨6時左右，一座鐵路橋梁倒塌，一輛行駛中的列車直接墜河，多節載有「危險物質」的車廂泡水。現場畫面可見，有黃色液體從車廂流出，但列車未傳出人員傷亡。

▲美國蒙大拿州黃石河鐵路橋倒塌，載運危險物質的列車出軌落河。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據路透社報導，營運這輛列車的是蒙大拿鐵路公司（Montana Rail Link）。公司聲明表示，鐵橋倒塌事故發生在上午6時45分，當時一列儲罐列車從里德角（Reed Point）附近向西行駛，正在穿越斯蒂爾沃特郡（Stillwater）人口稀少的鄉村，幾節墜落河水中的車廂載運的是瀝青和熔融硫，這兩種物質接觸到較低溫環境會迅速凝固。

公司還表示，另外2節運送硫酸氫鈉（一種酸式鹽）的車廂並未落水，初步空氣品質評估顯示，運送的化學物質並未外洩。地方、州與聯邦機構正在協調進行應對措施，並致力找出列車脫軌原因。據當地媒體報導，當局目前「不確定」是列車先脫軌，還是橋梁先倒塌。

蒙大拿州魚類野生動物與公園管理局表示，脫軌塌橋意外導致黃石河與其支流斯蒂爾沃特河（Stillwater River）一部分對外關閉。黃石郡警方表示，「水處理廠、灌溉區與工業公司正在採取適當的預防措施」。