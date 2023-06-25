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加航副機師飛到一半「喪失駕駛能力」　機上乘客接手著陸

▲▼ 加拿大航空（Air Canada）。（圖／路透社）

▲加拿大航空月初發生一起驚險事件，所幸一名休假機師伸出援手，最後班機平安降落。（圖／路透社，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

加拿大航空（Air Canada）一架國內航班7日起飛後，副機長突然因身體不適，當場喪失駕駛能力，所幸乘客中剛好有一位休假中的機師，且聽到消息立刻接手，才順利讓飛機降落。

綜合外媒報導，加拿大航空一架A220-300客機7日從多倫多皮爾遜國際機場起飛，機上載有125名乘客及6名機組人員，準備飛往紐芬蘭省聖約翰斯，不料起飛77分鐘後，副機長突然喪失駕駛能力，無法繼續駕駛。

幸運的是，機上剛好有一名休假中的機師，本來要前往紐芬蘭值勤，結果一聽副機長倒下，立刻主動站出來接手駕駛，並與機長通力合作，在90分鐘後讓班機安全著陸。

加拿大航空未揭露副機長的健康狀況，但綜合外媒報導，緊急醫療小組在當地時間晚間10點26分趕抵機場待命，隨後將副機長送醫。幸運的是，這起意外並未釀成進一步事故，也無人傷亡。

事實上，美國西南航空（Southwest Airlines）今年3月22日也發生類似的驚險事件，當時一架從拉斯維加斯飛往俄亥俄州哥倫布市的班機剛起飛不久，其中一名機師隨即陷入昏厥，還被拖出駕駛艙急救。當時機上一名其他航空公司的休假機師得知後，主動挺身而出，順利將班機折返。

▲▼ 加拿大航空（Air Canada）。（圖／路透社）

 

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