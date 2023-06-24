iPhone 15控制成本　外媒爆蘋果明年改採台積電N3E製程晶片

▲蘋果公司。（圖／路透）

記者蕭文康／台北報導

外媒披露，蘋果正考慮即將推出的 iPhone 15 Pro 晶片改採更便宜的製程，這雖然會降低效率但可以改善整體性能。此舉將使明年iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 中最初使用的 A17 Bionic 晶片將與 2024 年生產的同一晶片組的版本將會不同。

《MacRumors》報導，A17 Bionic 預計將成為蘋果首款採用3奈米製程的晶片，與 A14、A15 和 A16 晶片所使用的 5奈米 技術相比，性能和效率將得到重大改進。

據報導，A17 Bionic 晶片的初始版本將使用台積電的 N3B製程，但蘋果計劃在明年某個時候將 A17 切換到 N3E。據稱，此舉是一項削減成本的措施，但可能會以降低效率為代價。

N3B 是台積電與蘋果合作創建的原創3奈米節點。另一方面，N3E是台積電多數其他客戶端將使用的更簡單、更易於訪問的節點。

N3E 比 N3B 具有更少的 EUV 層和更低的晶體管密度，導致效率折衷，但該製程可以提供更好的性能。 N3B 準備量產的時間也比 N3E 長一些，但良率要低得多。

N3B 實際上被設計為試驗節點，與台積電的後續製程（包括 N3P、N3X 和 N3S）不兼容，這意味著蘋果將需要重新設計其未來的晶片以利用台積電的進步。

蘋果最初被認為計劃將 N3B 用於 A16 Bionic 晶片，但由於未及時準備好而不得不恢復為 N4。蘋果可能會在最初的 A17 晶片中使用最初為 A16 Bionic 設計的 N3B CPU 和 GPU 核心設計，然後在 2024 年晚些時候切換到帶有 N3E 的原始 A17 設計。這種架構可能會通過台積電進行世代轉換。形成A18和A19等晶片的後繼節點。

蘋果似乎不太可能在 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的產品週期中對 A17 Bionic 做出如此大的改變，因此該晶片的 N3E 版本可能會用於明年的標準 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 型號。

iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 中的 A15 仿生晶片是一種比 iPhone 13 和 iPhone 13 mini 中使用的 A15 更高的分級版本，多了一個 GPU 核心，因此儘管表面上採用相同的晶片，但不會出現一些跨代差異。

該傳聞來自一位微博用戶，他自稱是一位集成電路專家，擁有 25 年英特爾奔騰處理器工作經驗。今年早些時候，他們首次聲稱 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 的 USB-C 端口和隨附的充電線將配備類似 Lightning 的驗證器晶片，這可能會限制其與未經蘋果批准的配件的功能——這一謠言隨後被傳出。得到更可靠消息來源的證實。

