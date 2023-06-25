「新北城市藝術節」大型作品！5島嶼接力生活、水泥動物園也現身

▲「新北城市藝術節」即將登場，「無獨有偶工作室」劇團將以「操偶」與觀眾互動，運用高達4公尺的動物巨偶，打造奇幻世界，帶領觀眾遊走。（圖／新北市政府文化局）



記者林育綾／綜合報導

「新北城市藝術節」將於6/30~7/17登場，連續3周串連新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館兩座基地，集結國內外藝術家，呈現13件大型地景視覺藝術作品、92場表演。其中5座「島嶼」表演式建築作品，讓6位台灣藝術家在島上接續生活；還有藝術家邱承宏的〈水泥動物園〉也從花蓮搬到新北；並有前衛的走繩、街舞、跑酷，還包括偶戲、馬戲等表演，呈現新北市共融多元。

新北市政府文化局首度舉行「2023新北城市藝術節」，以「新生地 NEW ART LAND」為主題。此次集結國內外藝術家，帶來13件大型視覺藝術作品，其中美籍建築師亞歷克斯·施韋德（Alex Schweder）及藝術家沃德·雪萊（Ward Shelley），將帶來表演式建築作品〈島嶼〉，在展區中打造5座「島嶼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美籍建築師與藝術家，將在展區中打造5座「島嶼」，並邀請台灣藝術家在島嶼上接續生活，展現表演式建築作品。（圖／新北市政府文化局）

展期中，將有6位跨領域共創藝術家洪筱茜、林子翔 、雷雅涵、徐莘、蔡承翰、王甯，在「島嶼」上以接續方式共同生活，觀眾可以與藝術家共同討論如何建築這座「島嶼」，作品呼應了新北市遷徙與共融的城市特質。

而台灣藝術家邱承宏的〈水泥動物園〉，將棄置的雕塑加以修復，經花蓮縣政府的慷慨借展，將動物們從原生地花蓮移動至新北城市藝術節現場，在移動的過程，隱喻移徙與藝術家自身經驗的連結。

▲台灣藝術家邱承宏的〈水泥動物園〉，也將從花蓮移動至新北城市藝術節現場。（圖／新北市政府文化局）



此外還包括有用主張、禹禹藝術工作室，以變遷為題創作，訴說人與環境的連結；藝術家劉致宏、丁建中、游文富、李承亮、共感地景，以轉換為題，呈現延續土地與產業；法籍藝術家Cyril Lancelin、彭健宇(創坊設計)、黃景楨、林建志與江忠倫則以信仰為題，藉由符號轉換，打造新生於土地之上的全民藝術樂園。

藝術節期間，將由28組表演團隊，帶來共92場演出，包含定點式舞臺表演、特殊定點表演、遊走式表演等演出型態。7/1、7/2開幕兩日將由朱宗慶打擊樂團領軍帶來融合擊樂、舞蹈、雷射燈光與煙火的開幕大秀。

▲2023「新北城市藝術節」首度登場，Slackline Formosa台灣專業走繩團隊，將帶來精彩走繩表演。（圖／新北市政府文化局）

6/30~7/17活動期間每個周末下午，還有實驗前衛的走繩、街舞、跑酷表演，加上多元曲風的樂團、DJ、歌手等定點演出，也有偶戲、馬戲、舞蹈、肢體帶動等參與式演出。

演出團隊包含藝術團隊青虫aoi、五樓創意有限公司、汝妮DUNGI SAPOR、Paliulius（8664）樂團、創造焦點、馬戲之門、新象創作劇團、演洋娛樂、小事製作、水影舞集等。其中「無獨有偶工作室」劇團將以「操偶」與觀眾互動，運用高達4公尺的動物巨偶，打造奇幻世界，帶領觀眾遊走、穿梭於視覺藝術作品及美術館園區。相關資訊可至臉書2023 新北城市藝術節「新生地 New Art Land」查詢。