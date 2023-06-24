「新北城市藝術節」7月首度登場！結合高空走繩、跑酷、街舞表演

▲2023「新北城市藝術節」首度登場，Slackline Formosa台灣專業走繩團隊，將帶來精彩走繩表演。（圖／新北市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

新北市文化局首度舉辦「新北城市藝術節」，將於6/30~7/16在新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館登場，集結國內外藝術家及28支表演團隊，帶來13件大型視覺藝術作品、92場不同型態活動，包含馬戲、音樂、舞蹈演出，更有結合現場環境及視覺作品的高空走繩、跑酷、街舞表演及比賽，帶來全新體驗。

新北市文化局表示，「2023新北城市藝術節」從新北特色出發，連續3個周末規劃精彩演出，包含音樂、馬戲、舞蹈、偶戲、雷射燈光等多元表演活動。

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其中還結合美術館園區地形、建築物特色，規劃跑酷、走繩、街舞演出及比賽，將由吳冠緯、Slackline Formosa 臺灣專業走繩團隊、新北街舞潮、臺灣街頭藝術文化發展協會-街頭作品實驗室、Fun Action等團隊，以極限運動、街舞及跑酷，炒熱節慶氛圍。

7/1由Fun Action與中華民國跑酷協會合作打頭陣，辦理全國跑酷大賽，競賽分為挑戰賽兒童組、公開組及風格賽公開組。7/2則邀請專業跑酷者，帶來精采跑酷表演，千萬不容錯過。而Slackline Formosa台灣專業走繩團隊，在7/1、7/2下午，則會帶來4場高空走繩表演；7/8、7/9日下午還安排2場走繩體驗工作坊，讓民眾現場體驗。

文化局表示，吳冠緯不僅是臺灣第一位受國際認證的走繩指導員，更是臺灣高空走繩跨距紀錄保持人，可以把握此次機會，感受極限運動的魅力。

▲2023新北城市藝術節期間，還規劃了街舞視覺裝置創作賽。（圖／新北市政府文化局）

而在全國街舞領域具有高聲量的新北市，藝術節期間也規劃了街舞視覺裝置創作賽。7/8將由報名成功的8-10組參賽者與新北城市藝術節10組視覺裝置，進行舞碼融合，就地創作街舞作品，經評審現地評選，最佳舞團可獲得新臺幣1萬元獎金。

上傳當天表演影片進行人氣統計，還有機會獲得最佳人氣獎4000元獎金；另在賽事中脫穎而出的4位晉級舞者，將在7/9與主辦單位邀請的4位專業舞者進行冠軍賽，冠軍得主將可獲得獎金1萬元，喜愛街舞的人可以把握機會。