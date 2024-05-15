男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」求償6400萬　超哥酸：頭剁下來給你

記者黃宥寧／台北報導

YouTuber超哥（黃伯超）去年駕駛藍寶堅尼不慎追撞泰籍李姓男大生，以6000元和解，李事後提告，法院簡易判決依過失傷害處拘役10日，李認量刑過輕提上訴。今（15日）士院開庭，李男以「未來喪失打大聯盟機會」等理由，求償2百萬美金（約台幣6400萬），超哥當庭狠酸「你打得上大聯盟我頭剁下來給你，你怎麼不講你會拯救宇宙。」

▲超哥駕駛大牛不慎追撞泰籍李姓男大生，當下以6000元和解，事後遭提告求償6400萬元。（圖／記者黃宥寧攝）

法院開庭前，超哥還原過程解釋，先前開庭時，對方提5000萬和解，法官詫異問「你確定嗎？」李男回「這只是一個概念，並不是真的要求償」，去年法官簡易判刑處拘役10日；後來李男因民事訴訟逾期未繳裁判費，立刻提上訴，又稱要27萬餘元現金，今也帶了30萬要把事情解決，豈料對方在調解中心改口求償200萬美金。

合議庭上，超哥向法官無奈說，車禍是因自己沒有注意到路況和號誌，當下沒肇逃，也慰問對方給予賠償，對方車損僅有車牌歪掉，也沒嚴重受傷，自己很有誠意要和解，但李男卻在案發8個月後提出頸椎退化等驗傷單，還手寫條列出車禍所帶來的日常機會，如喪失打美國職棒大聯盟（球員平均年薪490萬美金），這也讓超哥當庭酸李男「你打得上大聯盟我頭剁下來給你，你怎麼不講你會拯救宇宙？」

超哥無奈向法官說「我面對問題解決它」，今天也帶了30萬現金要和解，對方卻開口要200萬美金，更直言台灣法律不是給外國人這樣玩，認原判適當。

審判長問李男（27歲）有何意見？李透過通譯表示，原審與所受傷的傷無法比，希望可以重判超哥。全案定於下月12日宣判。

對於被求償6000萬，庭後超哥忍不住開嗆「洗咧供啥碗糕？」也解釋，撞到對方是自己的錯，所以被判拘役10天，可是事後努力和解，所有作為都符合台灣人對車禍發生的處置，自己盡力了，但對方獅子大開口，那就依法；而李男看到媒體拍攝，立刻兇狠用英文警告「別拍我！」，甚至還打電話報警。