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「扭蛋藏籤」遭炎上　唐吉訶德終於回應要賠償：人員的作業疏忽

▲▼台北市法務局稽查唐吉訶德西門店。（圖／台北市法務局提供）

▲台北市法務局稽查唐吉訶德西門店。（圖／台北市法務局提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本知名賣場唐吉訶德西門店被爆「藏籤」，網友爆料在情趣用品區為抽到大獎「TENGA FLIP ORB」，把最後6顆扭蛋全包，結果發現沒有大獎籤，質疑是詐欺。對此，唐吉訶德沉寂多日後終於發出聲明，強調會賠償第一波、第二波的消費者，且避免類似事件再次發生。

唐吉訶德15日晚間發文表示，西門店TENGA店中店的扭蛋活動，共進行兩波，分別是4日至6日的第一波及8日至11日的第二波，然而第二波活動中，「因我方人員的作業疏忽，導致『TENGA FLIP ORB BLUE RUSH/極限藍』獎項未放進扭蛋機中，以及內部未將活動內容表達清楚，對於參加此活動消費者造成困擾，敝司深感抱歉」。

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唐吉訶德表示，基於保護消費者權益及維護活動公平性，雙方決議參與兩波活動所有消費者全數提供「TENGA FLIP ORB BLUE RUSH/極限藍」乙個，消費者皆可憑消費證明至DON DON DONKI西門店兌換。

唐吉訶德指出，即日起參與兩波活動所有消費者皆可憑消費證明至DON DON DONKI西門店申請扭蛋退費，此次事件對消費者造成困擾再次致上歉意。

最後，唐吉訶德表示，此次造成消費者及社會大眾造成的困擾，唐吉訶德也責無旁貸概括承受。針對政府之消費者保護官提出的申訴，他們必定會按照程序配合詳細調查並報告，避免再次發生。後續也一定會負起企業責任加強員工內部訓練及保障員工相關工作權益。

DON DON DONKI聲明稿 台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司(以下簡稱DON DON DONKI) 聲明: 關於此次DON DON...

DON DON DONKI Taiwan 發佈於 2024年5月15日 星期三

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