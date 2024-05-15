新北2寶媽獨自養2孩悲歌內幕起底　悶殺前拍下子女熟睡照

記者黃翊婷／綜合報導

2名小孩14日被發現在新北市中和區一間汽車旅館遭悶殺，36歲蘇姓生母向警方坦承犯案。據了解，蘇女過去在百貨公司擔任銷售員，臉書上都是與兒女的合照，事發之前她還將孩子們熟睡的照片設置為臉書封面照片，沒想到只經過一夜，就發生這樣的憾事。

▲蘇女疑似用枕頭悶殺2名孩子。（圖／記者陳以昇翻攝）

回顧這起案件，蘇女12日晚間11時許帶著9歲女兒、6歲兒子前往新北市中和區一間汽車旅館，她幫2名孩子請假之後，曾向閨蜜訴苦；閨蜜13日與丈夫一起前往汽車旅館探視，當時孩子們都很正常，但蘇女言詞上有些怪怪的，她不放心，14日下午1時再度前往探視，竟發現2名孩子已經死亡。

▲閨蜜發現異狀二度前往汽車旅館探視，沒想到孩子們已經死亡。（圖／記者戴上容翻攝）

警方獲報到場時，蘇女精神恍惚並向警方坦承是自己犯案，她的雙手有傷痕，是否為悶殺時被小孩抓傷，仍有待進一步調查釐清。由於蘇女精神狀態不佳，檢察官已指示停止夜間偵訊。

據了解，蘇女未婚，獨自扶養2名孩子，原本在百貨公司擔任銷售員，但今年2月時因為奶奶罹癌，她在家人的請求下辭職回家照顧奶奶。社會局表示，學校通報蘇家為脆弱家庭，但沒有兒虐通報，兒子、女兒在社工與學校關懷後皆穩定就學，並未發現異狀，最近一次面談是在5月8日，沒想到如今卻發生這樣的事情，社會局與學校均密切聯繫關心此案。

▲蘇女過去與孩子們感情融洽，經常在臉書分享親子合照。（圖／記者戴上容翻攝）

蘇女平時相當疼愛孩子，經常在臉書分享與兒女們的合照，甚至曾留言表示，「真的是媽媽離不開小孩」、「媽媽絕對不會讓孩子受委屈」、「有一雙寶貝兒女真的很幸福，也好辛苦，但媽媽在，媽媽也在學習成為保護你們的天」，14日凌晨還上傳孩子們熟睡的照片並設置為臉書封面照片，沒想到僅僅經過一夜，她就在飲酒、吸毒之後親手結束孩子們的生命。