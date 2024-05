斯洛伐克總理遇刺「被抬離畫面曝光」！目擊者：頭部疑似中彈

▲斯洛伐克總理費科遇刺,槍手已被逮捕。(圖/路透,下同)

記者閔文昱/綜合報導

斯洛伐克總理費科(Robert Fico)15日傳出,在首都東北方約150公里處漢德洛瓦(Handlová)一棟舉行政府會議的大樓前遇刺,現場傳出4聲槍響。最新消息指出,費科腹部、胸口中彈,還有目擊者指出,費科的頭部疑似也中彈,不過此消息尚未獲得官方證實。

根據最新現場畫面,費科遭遇槍擊後,迅速被數名維安人員抬上車,而槍手則在約5、6公尺處遭壓制逮捕。俄國《衛星新聞》報導,他已被直升機送往醫院搶救,目前狀況不明。

Footage of Slovak Prime Minister Fico being taken to his car following assassination attempt. pic.twitter.com/jVkEtGZ87M