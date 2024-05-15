斯洛伐克總理遇刺「被抬離畫面曝光」！目擊者：頭部疑似中彈

▲斯洛伐克總理費科遇刺，槍手已被逮捕。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日傳出，在首都東北方約150公里處漢德洛瓦（Handlová）一棟舉行政府會議的大樓前遇刺，現場傳出4聲槍響。最新消息指出，費科腹部、胸口中彈，還有目擊者指出，費科的頭部疑似也中彈，不過此消息尚未獲得官方證實。

根據最新現場畫面，費科遭遇槍擊後，迅速被數名維安人員抬上車，而槍手則在約5、6公尺處遭壓制逮捕。俄國《衛星新聞》報導，他已被直升機送往醫院搶救，目前狀況不明。

Footage of Slovak Prime Minister Fico being taken to his car following assassination attempt. pic.twitter.com/jVkEtGZ87M — Clash Report (@clashreport) May 15, 2024

斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）稍早表示，對於費科遭到「野蠻和無情」襲擊感到無比震驚，希望費科在這個關鍵時刻擁有強大的力量，並從這次襲擊中快速恢復。

事實上，費科在10月宣誓就任斯洛伐克總理後，隔天他就宣布停止斯洛伐克對烏克蘭的所有軍援，之後又發表了一連串言論，包括呼籲烏克蘭向俄羅斯妥協，造成斯洛伐克與鄰國烏克蘭之間的關係惡化。