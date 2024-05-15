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林口長庚陳麗貞副部主任　榮獲2024年台灣護理學會專業貢獻獎

▲林口長庚陳麗貞副部主任，榮獲2024年台灣護理學會專業貢獻獎

▲陳麗貞副部主任(右2)榮獲2024年台灣傑出護理人員獎-專業貢獻獎，由蔡英文總統親自頒獎。(圖／林口長庚醫院提供)

記者楊淑媛／桃園報導

林口長庚醫院護理部陳麗貞副部主任，從事臨床護理服務36年，擁有豐富的急、重症照護專業經驗，多次處理重大緊急傷患及成立醫療站等重要任務，發揮統籌領導的角色，提升護理服務品質不遺餘力，榮獲今年「台灣護理學會專業貢獻獎」各界至表肯定。

陳麗貞副主任表示，對於護理她一直保有高度的熱忱，而能在護理生涯深耕36年之久，為自己身為護理人員感到驕傲；而今後如何讓護理的光芒永續不斷和傳承是重要的責任，她將更努力營造友善職場，培育並留任更多的護理新血輪，守護民眾健康，並呼應2024年國際護理學會所提出「有護理師才有未來，護理創造經濟實力」的精神。

▲林口長庚陳麗貞副部主任，榮獲2024年台灣護理學會專業貢獻獎

▲陳麗貞副部主任(左3)與急診團隊成立世大運醫療站(圖／林口長庚醫院提供)

林口長庚醫院表示，陳麗貞副部主任並且連續14年擔任「五級檢傷分類工作小組」委員，制定急診五級檢傷分類標準及修訂，提供全國急診檢傷護理人員檢傷標準及一致性；每年至北、中、南、東區醫療院所訓練急診護理人員檢傷分類能力，極力提升全國急診護理人員檢傷能力。

尤其是，陳麗貞副主任對於提升護理服務品質不遺餘力，帶領護理團隊參與院外品質提升競賽屢獲佳績，如：台灣面臨少子化問題，而高危妊娠孕婦日趨增加，為幫助高危妊娠孕婦順利產下健康寶寶，積極培育具助產師執照助產師，首創高危妊娠孕婦從門診至生產由助產師全程照護，維護母嬰安全。109年以「運用BIRTH模式於孕期優質照護」主題，獲生策會「國家品質醫療獎護理照護服務類金獎」暨「國家品質標章」。

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