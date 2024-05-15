摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

記者葉國吏／綜合報導

新北市中和區摩鐵14日爆小姊弟被蘇姓媽媽悶死，今天將持續偵訊釐清案情。根據了解，蘇女曾在百貨公司擔任櫃姐，從未結過婚，2位兒女不同父親，臉書也時常貼出跟小孩的日常。懷疑是經濟壓力過大，導致蘇女想不開親手殺害2位小孩。

▲單親媽媽悶死小姊弟。（圖／翻攝臉書）

據了解，今年36歲的蘇女未婚生子，2個孩子不同父親，平日擔任百貨公司的櫃姐維生，疑似生活壓力龐大。蘇女在母親節深夜11時許搭乘計程車載著兩個孩子入住摩鐵，入住房型靠近大門櫃台，13日晚間蘇女的閨蜜還曾到摩鐵送餅乾、餐點給蘇女。

▲36歲媽媽吸毒，在中和某摩鐵用枕頭悶殺一雙兒女。（圖／記者陳以昇翻攝）

蘇女閨蜜14日下午2時許，再度到訪摩鐵，卻發現2個孩子已死亡。而摩鐵員工聽到爭吵聲報警處理，警方獲報到場，在現場發現K他命、啤酒等物，蘇女坦承，飲酒、吸毒後情緒不穩，才會以枕頭悶死兒女。

▲蘇女在臉書多次寫出跟小孩的互動貼文。

據了解，蘇女對小孩教育互動頗用心，臉書時常貼出與子女互動「媽媽永遠只想給孩子更好的」、「媽媽絕對不會讓孩子受委屈」。還曾說「媽媽也在學習成為保護你們的天」，沒想到最後親手殺害兩名子女。

蘇女被帶回警局偵詢，不過因蘇女情緒仍十分恍惚無法正確回應，因此夜間停止偵訊，確切犯案原因及蘇女背景仍待警方今日偵訊釐清。