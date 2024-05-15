看病被診斷「包皮過長」…她驚喊：我女的　醫院認輸入錯誤

▲ 診斷表內容讓女子看了傻眼。（圖／翻攝畫面）

周刊王

中國大陸江蘇一間醫院日前出「包」，竟將一名女患者的疾病記載為「包皮過長」，讓女患者超級傻眼，她把診斷表Po網後立刻引爆網友討論。對此，醫院除坦承錯誤也說明出包原因。

該名女子昨（14日）曬出診斷表，只見單據頂端清楚顯示「性別：女」，下方的初步診斷卻載明為「包皮過長」，令女子看了傻眼之餘，也不知道該哭還是要笑。網友們對此也陷入兩極熱議。

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一派網友認為這是令人莞爾的小錯誤，既無傷大雅也不足掛齒，但有人認為這失誤很不恰當，除了帶給當事人困擾，也會讓外界懷疑醫院的專業性，「如果今天不是包皮過長，是卵巢長瘤，包你還不被嚇死」。

醫院則在引發關注的第一時間作出回應，表示經調查確認是「電子病歷輸入錯誤」，由於醫院每天患者眾多，醫師在輸入病歷資訊時可能發生錯誤，進而導致這起意外事件發生。

醫院也指，除了單據上的包皮過長外，其餘如「術後1週局部腫痛。體格檢查：神智清楚，傷口癒合」、「處方藥：糖衣錠片、外用優碘、抗生素自理」等內容，都能證實是發生誤植，並向女患者道歉，與承諾會採取措施，加強培訓與建立審核機制，避免類似情況再次發生。

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