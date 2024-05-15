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猛攻烏克蘭東北及南部　俄羅斯：又控制3個村莊

▲▼ 俄羅斯軍隊,烏俄。（圖／路透）

▲俄羅斯軍隊示意圖。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯國防部今天說，俄羅斯軍隊已經控制烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）的另外2個村莊，以及南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的1個村莊。

路透社報導，西方軍事分析家認為，莫斯科軍隊這個月已推進到烏克蘭第2大城市哈爾科夫所在的哈爾科夫州，此舉可能是試圖開闢所謂的緩衝區，以保護鄰近的俄羅斯貝爾哥羅德（Belgorod）地區，免受烏克蘭的炮擊和入侵。

俄羅斯國防部在聲明中說，俄羅斯「北方」軍事集團部隊在激烈的戰鬥後占領哈爾科夫州村莊赫利博克（Hlyboke）和盧基揚齊（Lukyantsi），並「深入敵方防線」。

俄羅斯國防部談到哈爾科夫州其他地區激烈戰鬥，稱俄羅斯軍隊擊退烏克蘭3度反擊。

烏克蘭軍方昨天晚間說，烏克蘭軍隊已撤退到哈爾科夫州兩個地區的「更有利」位置。軍方說，後退是「敵人砲火和猛攻行動的結果」，而且是「為了保護我們軍人的生命並避免損失」。

俄羅斯國防部說，軍事集團「第聶伯羅」的部隊也在南部取得進展，完全控制札波羅熱州的村莊羅博蒂內（Robotyne）。

烏克蘭參謀總部（Ukrainian General Staff）今天說，烏軍擊退俄羅斯對羅博蒂內方向的3次攻擊。

美國國務卿布林肯今天說，美國將向烏克蘭額外提供20億美元的外國軍事融資。

他和烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在基輔舉行的聯合記者會作此表示，他還說，這項融資將用來投資烏克蘭的工業基礎。

另外，林肯訪問基輔時也表示，美國會支持烏克蘭，直到該國的安全獲得「保障」。

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