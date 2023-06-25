梁靜茹巡迴演唱會瀋陽開唱　觀眾熱暈揮螢光棒齊喊：開空調

記者魏有德／綜合報導

梁靜茹2023當我們談論愛情世界巡迴演唱會瀋陽站23日在遼寧體育館開唱，梁靜茹在演唱會上拿出《勇氣》、《暖暖》等多首經典歌曲，讓現場觀眾一飽耳福。不過，現場觀眾在陶醉之餘，一度因體育館內的空調（冷氣，下同）不夠力，熱到直接拿起螢光棒揮舞，齊聲要求場館，「開空調！」

▲梁靜茹巡迴演唱會瀋陽站現場冷氣不夠力，觀眾搖螢光棒高喊「開空調」。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

《紅星新聞》報導，查看23日瀋陽市的天氣預報，最高氣溫已經到達了35℃，在高溫天看演唱會，難怪有網友調侃，「愛不光需要勇氣還需要冷氣啊」。

透過現場觀眾拍下的影片顯示，梁靜茹演唱會場館內的螢光棒點點，看起來十分美麗炫目，不過，觀眾們卻齊聲高喊，「開空調，開空調！」讓館內氣氛有些怪異。

部分現場觀眾透露，「現場是開了空調的，但是人太多了感覺不到，空調能力也有限，我在的區域風挺大的」；「唱得是真好，但現場是真熱」；「看完後出來背都濕了」；「三十五六度這麼多人，當然熱了」。

對此，遼寧省體育產業集團場館運營公司總經理崔岷表示，「近期高溫預警，再加上演出現場人員爆滿，場館空調機組已經做最大努力了，懷是不太到位。」同時，瀋陽市文旅局緊急發送10000把小扇子，場館也搬來50組工業用風扇和50塊冰塊進行輔助降溫，希望藉此降低觀眾的怒意。