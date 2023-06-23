北京衝上41度！打破9年來歷史紀錄　專家：地表最高温度71.8度

▲北京南郊觀象台，昨天已創下9年來歷史高溫。（圖／取自Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

代表「北京溫度」的北京南郊觀象台昨天打41.8度，已經打破9年來歷史高溫。今（23）日氣溫又衝破40度，專家指出，按照地表溫度可達71度左右。大陸氣象局也預估，這波高溫內陸地區最高氣溫38到42度，局部可達43度以上。

今晨北京市氣象台升級發佈高溫紅色預警信號，預計6月23日至25日，北京高溫持續，大部分地區最高氣溫為37到40度，這是北京自2015年6月1日實施修訂後的高溫預警信號標準以來，發佈第一個高溫紅色預警信號。

其中，代表「北京溫度」的南郊觀象台昨22日已經打破歷史高溫，大約在13時25分氣溫衝上40.1度之後，截至14時，北京湯河口氣溫達到41.8度，位居全大陸第一，打破當地觀測史最高紀錄！

目前，北京南郊觀象台氣溫也在繼續上升，目前已經達到40.3度，創下6月第二高溫紀錄（40.6度），也是時隔9年再現40度。上一次出現40度以上的高溫是2014年5月29日。

中國天氣網氣象分析師閔裕秋介紹，該站觀測史上出現過3次上41度，最近的一次為2014年5月29日，也為41.1度。該站觀測史上氣溫極值為41.9度，出現時間是1999年7月24日。

▲大陸內陸地區近日可能打破43度。（圖／翻攝自pixabay）

同一時間，大陸部分地區將達到或超過同期歷史極值，沿海地區29到34度；24日，菏澤、濟寧、魯西北和魯中地區最高氣溫38到41度，沿海地區26到31度，其他地區32到35度。另外，25-27日，魯西北和魯中的部分地區仍將有35到37度的高溫天氣。

至於超過40度的地表溫度是什麼概念？大陸氣象部門測出的氣溫是距離地面1.5米至2米高度的空氣溫度，也就是百葉箱里的溫度，如果測量地表溫度還會再高出20至30度。

中國氣象頻道氣象分析師信欣介紹，「昨天北京南郊觀象台最高氣溫41.1℃，破6月紀錄，在觀測史上並列第二，南郊觀象台午後的最高地表溫度達到了71.8℃，也是觀測史上第二位。」