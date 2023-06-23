夏日極端高溫強襲！國道火燒車「1年125件」　2動作保平安

▲夏季高溫，國道火燒車事件增加。（資料圖／記者陳凱力翻攝）

記者李姿慧／台北報導

夏季極端高溫下，國道火燒車也增加，根據統計，國道火燒車年平均高達125件，其中去(111)年更出現140件，高公局提醒，行車前做好車輛保養、檢查，可避免火燒車事故。

夏日氣溫高，國道發生火燒車相關事故也因此增加。高速公路局統計，近3年與火燒車相關事故平均為125件，其中109年有122件、110年113件、111年則有140件。其中可能導致原因包含引擎或電瓶過熱、馬達故障及零件老舊漏油等機件異常，或爆胎、操控不當撞擊所致。

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高公局表示，火燒車事故除涉及用路人行車安全外，對道路交通影響也不容小覷。用路人平時即應養成確實做好車輛保養習慣，出門前應先確認儀表板的引擎燈號有無亮起或水溫表過高情形，並注意馬達是否有異音，隨時檢視水箱水及電瓶水是否不足，胎紋及胎壓有無符合規定，或地面有無異常油漬等，如有相關情形，應儘快維修保養。

高公局提醒，夏天氣溫雖高，但若能確實保養車輛，行前做好車輛檢查，並於行駛中遵守相關行車規定，隨時注意車前動態、勿疲勞駕駛，讓人車都保持在最佳狀況，即能避免火燒車等事故，維護行車安全。