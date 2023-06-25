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瓦格納叛亂喊卡快到眾人看傻　美CIA前主管分析幕後：還沒結束

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團一日叛亂落幕，儘管時間短暫，但也讓不少俄羅斯觀察家感到震驚，瓦格納的未來也存在許多問號。美國中央情報局（CIA）前對俄行動負責人霍爾（Steve Hall）認為，如今的狀況令人摸不著頭緒，整件事情應該還沒結束。

▲▼ 俄羅斯傭兵組織瓦格納集團,Wagner。（圖／路透）

▲瓦格納戰士在首腦普里格津的指示之下，以驚人的速度出兵向莫斯科挺進。（圖／路透，下同）

CNN報導，瓦格納集團在首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的指示之下，以驚人的速度出兵向莫斯科挺進，但就在短短一天內就接受調解宣布撤軍，局勢轉變的速度快到讓許多經驗豐富的專家都感到震驚。許多人認為，如今的不確定性引發很多問題。

「每個人都摸不著頭緒」，霍爾研判，應該是總統普丁與普里格津都發現已經陷入困局，必須找到出路，這才有了發兵叛變又迅速撤軍的狀況。當普里格津向莫斯科挺進時，可能意識到自身承擔力所不及的事，在此同時，普丁面臨非常現實的情景，也就是必須擊敗約2.5萬名的瓦格納戰士，而把普里格津派往白俄羅斯是對雙方來說都能挽回顏面的選擇。

然而普丁歷經整起事件之後，處境會變得更糟糕，更虛弱。霍爾直言，「普丁幾個月前就應該遇見到這件事，我們會看到這一切如何落幕的，我認為這應該還沒結束。」

▲▼俄羅斯傭兵集團瓦格納的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

另外，在普里格津宣布撤軍後，俄羅斯宣布不追究參與叛亂瓦格納戰士的法律責任，也說未參與者可獲准簽約加入俄羅斯正規軍。但美國陸軍退役少校萊昂斯（Mike Lyons）認為，瓦格納屬於獨立作戰部隊，有較好的口糧、穿著裝備也不同，「我不認為他們會輕易融入俄軍，這將是一大問題。」

萊昂斯有說，或許這當中有些人會決定叛逃，提供資訊給烏克蘭，「那些人是忠於普里格津這個人，並不是忠於國家、不是忠於任務，我們現在還有很多問題還沒得到解答。」

▲▼ 俄羅斯傭兵組織瓦格納集團,Wagner。（圖／路透）

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