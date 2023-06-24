曾懷死胎！台中女「少做一事」肌瘤長到17公分大　竟撐破子宮

▲17公分大的肌瘤撐破婦人子宮，婦人疼痛到近昏厥送醫才發現。（圖／中港澄清醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

一名44歲婦人日前因為腹部疼痛到幾近昏厥，到醫院掛急診，醫師檢查發現，婦人子宮內竟有一顆17公分大肌瘤，且撐破子宮，導致內出血充斥整個腹腔內，腸子沾黏也使腹壁筋膜都受損，如此嚴重病況臨床少見，緊急動兩次手術才保住生命。進一步了解才知道，婦人曾經在孕期間就發現有子宮肌瘤，卻未進一步追蹤，導致肌瘤越長越大。

澄清醫院中港院區婦產科醫師黃兆麒表示，婦人到院時，血紅素已掉到2.7，正常值是12以上，不是一般的貧血現象，再緊急做電腦斷層檢查。一般子宮長約8公分、寬約5公分，但檢查發現她的子宮肌瘤有17公分大，且已經有子宮破裂跡象，經緊急開刀摘除子宮，同時發現因腹壁筋膜受損，形成腹壁疝氣，必需再做二次手術修補筋膜層。

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黃兆麒指出，進一步了解才知道，原來該名婦人先前懷孕期間產檢超音波就發現有子宮肌瘤，雖肌瘤並不影響懷胎，但後來因故胎死腹中而終止妊娠，後續也未持續追蹤，直到症狀嚴重，幾乎暈厥，才到醫院急診。

▲醫師指出，99.8%的子宮肌瘤都是良性的，惡性癌變非常罕見，但仍提醒要定期檢查。（圖／中港澄清醫院提供）



黃兆麒指出，子宮肌瘤是一種平滑肌瘤或稱纖維瘤，99.8%的子宮肌瘤都是良性的，惡性癌變的狀況非常罕見。幾乎30%以上的婦女在一生中會患有子宮肌瘤，它是婦女最常見的一種良性婦科腫瘤，好發年齡35～45歲之間，但一般婦女難於察覺，惟一旦子宮肌瘤大到一定程度，就有可能造成膀胱功能障礙，頻尿或尿失禁；如果懷孕時，肌瘤往往會快速長大，恐造成胎位不正、難產或產後出血等嚴重狀況。