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女友上國道突然想拉屎！15分鐘後一舉動讓他嚇傻：只能娶了

▲國道十號燕巢交流道。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女友上了國道以後，突然非常想要大便，最後實在忍受不了，拿起伴手禮的塑膠袋解決。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／柯振中報導

許多人會趁著周末假期到外縣市旅遊，高速公路也會隨之湧現車潮。一名男子近日表示，近期他換了新車，因此特意開車去接出差的女友回台北，沒想到上高速公路後，對方突然想大便，接著做了一個舉動，讓男子傻眼喊「我好像應該娶她」，情侶之間的逗趣互動曝光，讓不少網友笑了出來。

這名男子在Dcard表示，近期他換了新車，正好碰上女友去外縣市出差，於是特地開車前往，將出差完畢的女友接回台北。

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沒想到回程途中，女友疑似因為工作壓力緩解，突然想要上大號，但當時2人正在高速公路上，離休息區也有很長一段距離，加上當天是週五、車流量較大，迫於無奈之下，他只能請女友多多忍耐。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲男子才剛換新車，結果女友的舉動讓他瞬間傻眼，也決定只能娶回家。（示意圖／ETtoday資料照）

而過了約15分鐘，女友終於忍受不了，儘管他將車上音樂換成抒情鋼琴曲也毫無作用。這時女友開口詢問「車上有沒有大包衛生紙」，因為實在忍受不住，只好拿起伴手禮的塑膠袋，直接在車上解決。

事後女友不斷道歉，但他的心中只有2個想法，第一個是「開窗戶」，第二個則是「我好像應該娶她，否則可能會被滅口」，且剛牽新車就留下難忘的回憶，未來副駕大概也是專屬一人的了。

情侶之間逗趣的互動曝光後，不少網友笑了出來，順帶出言調侃，「希望你對她的愛屎終如一」、「她可能想在你車上做記號、宣示主權」、「但反過來想，如果你連這種事情都能接受，那你們生活中還會有什麼摩擦是無法接受的呢」、「記得以後對她的愛要貫徹屎終」、「羨慕，我女友都不肯給我看她大號。」

 

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