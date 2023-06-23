午後國道「11條地雷路段」最塞！國5車多「整條紅」紫爆路段出爐

▲端午連假車多事故量也增加。（圖／高公局）
記者李宜秦／台北報導
今日（6/23）為端午節連續假期第二天，預判今日下午國道重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10西向仁武-左營端等。
交通部高公局表示，截至11時，國道全線交通量為34.8百萬車公里，預估今日交通量為121百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。
根據1968 APP顯示，出遊車潮已陸續湧現，國五南下車多壅塞，南港－坪林「整條紅」車速不到40公里，北部路網也車多，包括四腳亭－暖暖、汐止端－三重、南深路－木柵、湖口－新竹等路段車速也不到40公里，局部路段一度「紫爆」車速低於20公里。
▲北部國道塞車。（圖／翻攝高公局1968即時路況）
高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10西向仁武-左營端等路段。
高公局建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發，節省寶貴時間。
▼端午連假車多，國道發生多起事故造成壅塞。（圖／高公局）
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