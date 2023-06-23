午後國道「11條地雷路段」最塞！國5車多「整條紅」紫爆路段出爐

祖先非常滿意這個貢品！新竹飼主Ting Yu Chen家中有隻3歲大的曼赤肯短腿貓「布丁」慵懶又可愛，這日媽媽便在網路上曬出一張照片，只見畫面中，貓主子躺在要拿來擺放貢品的盤子中，睡得超級香甜，懶洋洋的模樣讓媽媽忍不住無奈說道，「小姐，那個盤子是要擺貢品的啦」。