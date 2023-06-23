今早國道「17條地雷路段」出爐！國5南下湧車潮車速40km↓

▲連假期間國道車多。（圖／記者呂佳賢攝）
記者李宜秦／台北報導
今日（6/23）為端午節連續假期第二天，今日上午國道重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等。
根據1968 APP顯示，國道五號雙向車流較多，不過仍可維持時速60公里以上，然而南下路段逐漸湧入車流，南港－石碇服務區車速不到40公里。
交通部高公局表示，今日0-5時交通量為5.0百萬車公里，為年平均平日(3.7百萬車公里)之1.4倍；預估今日交通量為121百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截至7時，交通量為9.9百萬車公里。
今日相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
▲端午連假國道疏運措施。（圖／高公局）
今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。
高公局建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，中部地區北向用路人儘量於12時前出發；國5南向用路人建議於17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發。
公路總局表示，今日省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；中部台74線臺中環線接國3；南部台86線仁德系統路段、台86線歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道及台88線鳳山~五甲），主要省道幹道(台9線蘇花路廊、台1線水底寮~楓港、台61線鳳鼻~香山及中彰大橋)。觀光景點易壅塞路段（北部台2線、台2乙線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙、台3線大溪路段；東部台9線礁溪路段）。
▼今日國道交通路況預測。（圖／高公局）
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