院長帶已婚護理師值班室激情！綠帽男一聽「孩子不是我的」崩潰了

▲桃園徐姓男子曾在某醫院擔任院長，期間與已婚護理師在值班室激情，還讓她生下小孩。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

桃園一名徐姓男子曾在某醫院擔任院長，沒想到期間與一名女護理師發生不倫關係，不但在值班室出軌，甚至還讓女護理師替他生下孩子，女護理師的丈夫因此氣得提告。桃園地院審理後，判徐男應賠180萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，事件當中的護理師結婚已近20年，林姓丈夫育有2名子女（次子為護理師與院長所生），沒想到徐男因為同科別認識了該名護理師，接著以專科醫師、院長的身分，深夜趁著四下無人，要求護理師與他在值班室發生關係。

事後徐男食髓知味，要求護理師與他交往，後來又陸續發生了7次關係，甚至導致護理師懷孕、產子，護理師也因為壓力過大，生下次子3年後選擇與林姓丈夫離婚。

林男離婚以後，才知道院長用權勢逼迫交往、要求與妻子發生性關係的事件，就連3歲大的次子也非他與妻子所親生，精神上受到巨大傷害，因此求助於身心科，實在忍無可忍，一狀將徐男告上法院，求償200萬元。

▼林男直到離婚後才知道，原來妻子與院長交往，就連小兒子都不是他的親骨肉。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



對此，徐男則坦承，確實有與護理師發生關係，但並非利用職權、上下隸屬的關係，脅迫進行交往，這些是林男的主觀臆測，也沒有證據可以證明。

徐男還表示，他目前需要扶養母親、配偶及3名子女，還有近4,000萬元的房貸債務，負擔相當大，求償200萬元實在太高。

桃園地院審理後認為，徐男侵權時擔任醫院副院長、院長的職務，每月收入為40至50萬元，後來自行開立診所，每月的收入約為40萬元，侵權至今名下有2筆不動產，因此判賠180萬元，全案仍可上訴。