吳欣岱選到底！高嘉瑜嘆藍營得利　「保送李彥秀還說自己本土派？」

▲民進黨立委高嘉瑜受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

泛綠陣營在港湖區立委選戰陷分裂危機，現任立委高嘉瑜過去言行引起部分綠營支持者不滿，而台灣基進北市黨部主委吳欣岱堅持選到底。民進黨立委高嘉瑜23日受訪時表示，基進黨有自己政黨考量，但執意參選最壞結果就是保送國民黨，若基進黨跟國民黨參選目標一致，甚至保送國民黨，這樣還能說是本土派或綠嗎？相信民進黨支持者也不能接受。

對於黨中央「救瑜行動」，高嘉瑜表示，自己也是今天看新聞才知道，過程中都釋放最大的善意，也希望能整合最強的候選人，無論是用民調或其他方式都樂觀其成，但顯然對於基進黨來講，參選目的不外乎是下次議員選舉或不分區席次，但民進黨是不可能做這種條件交換，最後還是要靠自己。

高嘉瑜直言，若基進黨執意參選，就可能保送國民黨，國民黨參選人李彥秀也是看到這個機會，才會投機的短短半年內選舉三次，就是因為看到基進黨出來參選，但選舉還是靠自己努力，不論世界如何變化、局勢如何改變，還是全力以赴。

高嘉瑜直言，基進黨有自己政黨考量，吳欣岱上次在內湖南港參選議員落選，藉由這次參選立委累積知名度、下次議員就有機會，但最壞結果就是保送國民黨，若基進黨跟國民黨參選目標一致，甚至保送國民黨，這樣還能說是本土派或綠嗎？這樣的心態相信民進黨支持者也不能接受。