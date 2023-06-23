港湖雙姝之爭！吳欣岱不言退　「這個地方沒有大綠、綠的只有我」

▲吳欣岱、高嘉瑜。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠營在港湖區立委選戰陷分裂危機，現任立委高嘉瑜過去言行引起部分綠營支持者不滿、而台灣基進北市黨部主委吳欣岱堅持選到底。對此，吳欣岱23日受訪時表示，自己不會退，黨內有對港湖選區做特別多的資源投入，民調也一直有做、但還沒有明確結果，之後會跟大家分享，「這個地方沒有大綠、綠的只有我，不會有分票情況。」

吳欣岱表示，民進黨跟基進一直是友黨，目標有一些重疊的部分，黨之間的互動一直都有，蠻常見面，但是以主席對主席的情況，我這個選區或許是討論的一部分，主要還是一些議題的立場跟看法，或是選舉過程中的合作，基進黨也很常公開說總統候選人就是支持賴清德。

對於與高嘉瑜搶票，吳欣岱指出，在這個選區即便自己不出來，也有很多本土支持者反彈，甚至說寧願投給高的對手，與其讓大家心寒到投給國民黨，不如有一個價值更堅定的候選人讓大家有選擇，台灣基進的競選主軸就是台灣價值之戰，會堅守本土立場，在對的地方推出對的人選。

至於是否參選到底？吳欣岱表示，對，以價值的立場來說，自己才是這個選區唯一本土派價值的候選人，「在沒有看到其他做法跟立場轉變前，不可能（退），到時候申請完政治獻金專戶會跟大家報告，讓大家知道一定會選到底，正式參選記者會也在籌劃中。」

至於是否可能被民進黨整合式民調勸退？吳欣岱表示，自己不是民進黨的。要合作的話會是以黨對黨的立場協商。對於賴清德所提民主大聯盟，吳則強調，基進黨跟自己堅持的是價值之戰，國會過半就是讓基進黨也進入國會，就算沒有私下講話，自然而然也會走在一起。