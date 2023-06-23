肯亞邪教洗腦「餓死見耶穌」奪337命　嫌犯落網絕食10天亡

▲肯亞邪教信徒被誆騙「餓死就能見耶穌」，變賣家產、攜家帶眷絕食身亡。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

肯亞邪教煽動信徒絕食事件迄今造成至少337人死亡。當局展開追查逮捕30人，檢察官21日透露，其中一名嫌疑人遭拘留絕食10天身亡。

綜合CNN等報導，肯亞這起邪教事件又被稱為「沙卡赫拉森林大屠殺」（Shakahola forest massacre），這名嫌疑人約瑟夫布猶卡（Joseph Buyuka）近日與其他4人一起落網，警方認定這些人在害人性命、非法處理遺體方面罪嫌重大。

約瑟夫布猶卡落網後被關進監獄，但他卻開始絕食，儘管被送至濱海城鎮馬林迪（Malindi）的醫院，仍死於絕食、飢餓引起的併發症。當局正等待驗屍報告，另有2人也因絕食生病。

邪教案死者均為「佳音國際教會」（Good News International Church）信徒，受到教主瑪肯西（Paul Mackenzie）煽惑，堅信4月15日世界末日來臨，必須活活餓死才能見到耶穌，紛紛變賣家產、攜家帶眷絕食身亡，死後被埋在馬林迪的沙卡赫拉森林集體墓穴。

此前當局發現，部分死者器官遺失，可能是遭到強行摘除，懷疑此案涉及人體器官強摘與販運事件。政府首席病理學家歐杜爾（Johansen Oduor）引述驗屍結果指出，儘管飢餓似乎是主要死因，但部分死者被勒死、毆打或窒息身亡。儘管相關案情接連曝光，教主瑪肯西自首後遭到拘留，但仍有不少信徒深深相信佳音國際教會的主張。