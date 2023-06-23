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新北超商3禮盒酒被掉包！她買回家竟「淡如水」　化驗結果出爐

▲▼ 威士忌被掉包，榮總證實內容物為水 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 威士忌被掉包，榮總證實內容物為水 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊一間連鎖超商，日前店員發現架上威士忌酒禮盒被人開封，裡頭的酒疑似也被換過，遭民眾質疑是否為「千面人翻版」！警方當下立即前往將酒帶回並送化驗，榮民總醫院昨天中午證實3瓶酒的內容物皆為水，至於有無其他毒物反應，檢驗結果下周才會出爐，另涉嫌人部分，警方也已經調閱超商周邊監視器，擴大追緝當中。

經了解，一名婦人在21日凌晨1時許，買了一瓶蘇格登威士忌，返家要飲用時，發現酒瓶根本被掉包，裡面也不是裝酒，疑似水的物質，她立即返回超商更換，店員覺得奇怪，再檢視其他2瓶禮盒酒，均被掉包。

新莊警分局同日上午11時許，接到福德三街便利商店報案，指稱店內1瓶蘇格登威士忌及1瓶仕高利達及1瓶軒尼詩VSOP，酒瓶都被掉包，其中VSOP裡裝著「維士比」藥瓶，裡面均裝有疑似水的液體，警方獲報到場，將3瓶酒帶回調查。警方表示，經調查超商並未接獲恐嚇電話或信件，初步排除「千面人」手法。

警方後續將3瓶裝有疑似水質的酒瓶已送往三總毒物科檢驗，昨午證實皆為水，至於有無其他毒物反應，檢驗結果下周才會出爐，另涉嫌人部分，警方也已經調閱超商周邊監視器，調查是何時被掉包，目前正擴大追緝當中。

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