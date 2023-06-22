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HERSHEY’S甜筒、台灣越光米買1送1！　全台通路「超殺優惠」快收下

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲各大量販超市超商優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

端午連假也要省一波荷包！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商通路最新優惠，賣場不僅祭出消暑冰棒、白米、水餃等可享買1送1，超商則有霜淇淋買1送1、咖啡買2送1等好康，通通不能放過，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福 
◎韓國製美國巧克力聯名款HERSHEY’S冰棒（太妃堅果、薄荷巧克、巧克力、巧克力脆片檸檬）、HERSHEY’S甜筒 
優惠：129元買1送1
期限：即起～7月4日

◎OG覆蓋餅／巧克力、牛奶巧克力、黑巧克力
優惠：79元買1送1 
期限：即起～7月4日

愛買
◎雀巢金牌咖啡2合1／3合1重焙拿鐵30入
優惠：398元買1送1（平均每盒199元）
期限：即起～6月27日 

◎五木風味炒麵（避風塘炒蟹／川香口水雞）327g～333g
優惠：129元買1送1（平均每包64.5元） 
期限：即起～6月27日

好市多 
◎科克蘭美國頂級牛小排 
優惠：原價1779元／kg，特價1599元／kg，現省180元／kg
期限：即起～6月25日

◎CREST美白牙貼
優惠：原價1299元，特價1049元，現省250元
期限：即起～6月25日

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯祭出指定品項買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）

全聯
◎三好米台灣越光米／1.5kg
優惠：249元買1送1（平均每包124.5元）
期限：即起～7月6日

◎源冠一家人原汁高麗菜豬肉旺餃／20粒560g
優惠：139元買1送1（平均每包69.5元）
期限：即起～7月6日

大潤發
◎光泉四季春冷泡茶936mlX2／組
優惠：原價120元，特價78元
期限：即起～6月29日

◎Macro天然鹽（喜馬拉雅山粗岩鹽／義大利海鹽/義大利粗海鹽）450g／罐
優惠：199元買1送1（平均每件99.5元）
期限：即起～6月29日

美廉社
◎舒潔特級舒適潔凈金盞花抽取衛生紙90抽x8包
優惠：市價199元／串，特價109元
期限：即起～6月27日

◎Simple Life厚切香酥醬燒海苔片、VV厚切椒麻烤海苔片
優惠：市價70元／包，特價任選2包99元
期限：即起～6月27日

▲▼全家霜淇淋。（圖／業者提供）

▲全家霜淇淋連4天買1送1。（圖／業者提供）

全家
◎Fami!c霜淇淋
優惠：49買1送1（口味任選，須使用全盈+pay支付）
期限：即起～6月25日

◎飲料冰品抽抽樂／購買指定20元（含）以上任2件飲料、冰品即可參加抽抽樂活動
優惠：任2件0元、任2件55折、 任2件77折、任2件88折
期限：即起～6月27日

OK mart 
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：同品項買2送1
期限：即起～6月25日

◎大杯莊園級美式／拿鐵 
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱 
期限：即起～6月28日

萊爾富
◎Hi Café特大杯黑糖珍珠奶茶、Hi Café特大杯鐵觀音珍珠奶茶
優惠：嚐鮮價59元
期限：即起～6月27日

7-11
◎國際啤酒節
優惠：指定啤酒品項享「3件79折」、「6件77折」
期限：即起～7月9日

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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