4大超商端午連假優惠來了！　搶喝10元拿鐵、霜淇淋買1送1

▲4大超商端午限定優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

端午連假期開跑了！《ETtoday新聞雲》幫整理4大超商「端午限定優惠」，不僅有西西里氣泡美式、濃靜岡抹茶拿鐵、霜淇淋買1送1，還有10元美式、拿鐵等喝，小確幸肯定要收下。

▲全家霜淇淋任選買1送1。

●7-11

7-11門市即日起至6月25日於全門市祭出「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選買2送1」、「CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選買2送1」、「CITY PRIMA大杯精品美式買1送1」、「CITY PRIMA大杯精品拿鐵買2送1」、「CITY CAFE桂花風味蘋果咖啡／桂花風味蘋果氣泡咖啡任選買2送1」，並以(價低者折。

加碼至6月27日前於OPEN POINT APP行動隨時取推「CITY CAFE大杯美式咖啡買5送2特價225元」、「CITY CAFE大杯拿鐵買5送2特價275元」、「CITY CAFE蜂蜜美式買5送2特價350元」、「CITY PEARL珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶買5送2特價300元」、「CITY TEA現萃茶優格好多青茶買5送2特價300元」、「CITY PRIMA橙香陽光冰磚精品美式」及「檸靜時光冰磚精品美式買5送2特價600元」等組合優惠。

●全家

全家6月22日起至6月25日於全門市祭出「6大品項買1送1」優惠，優惠品項包括「Let’s Café西西里氣泡美式」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（不限冰熱）」、「Fami Collection天然水（610ml）」、「葡萄王康普茶雙纖飲、「桂冠芝麻鐵觀音雪糕」及「桂冠花生金萱雪糕」等通通可享買1送1；期間門市還有「Fami!c霜淇淋任選買1送1」，只要使用全盈+pay支付即可享優惠。

加碼APP隨買跨店取也推「6大指定咖啡飲品組合下殺65折」好康，有「Let’s Café特濃美式53杯」、「特濃拿鐵45杯」、「大杯單品美式29杯」、「大杯單品拿鐵26杯」可任選，私品茶則有888元優惠組合，包括「65元系列21杯」或「55元系列25杯」，以上品項每人各限購2組，兌換期限至2024年12月25日。

▲OK mart連4天大杯美式、拿鐵買2送1。

●萊爾富

萊爾富即日起至6月25日於全門市祭出「Hi Café大杯美式／大杯拿鐵同品項加10元多1件」等一系列優惠，加碼還有巧克力、麵包及茶葉蛋等下殺6.4折起好康。

●OK mart

OK mart即日起至6月25日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送1」優惠，加碼至6月28前還有「西西里咖啡單杯8折喝」好康。