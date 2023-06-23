泰坦號第一天就失事？美軍5天前早偵測到「內爆」聲　保密原因曝

▲ 泰坦號疑似出海當天就發生內爆。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）18日下潛不到2小時後失聯，殘骸於22日尋獲，5名乘客被認定全數罹難。如今傳出美國海軍最早在18日就偵測到泰坦號可能發生內爆的跡象，但仍決定繼續搜索，盡全力挽救乘客性命，且未對外公開，就怕不確定的資訊阻礙搜救行動。

《華爾街日報》率先披露，美國海軍一名高級官員22日晚間聲明指出，海軍分析水下聲學感測器數據，18日在泰坦號出海幾小時後就發現「與內爆或爆炸相符的異常現象」，且就在泰坦號失聯位置附近，「雖然並不確定，但此訊息立刻被分享給事故指揮官」，以協助正在進行的搜救任務，以縮小搜索範圍。

聲明提到，「我們綜合考量這些資訊與其他合作夥伴提供的聲學數據，並決定繼續搜救任務，盡一切努力挽救船上人員生命」，「任何一絲拯救生命的機會都值得繼續執行任務」。

另一名要求匿名的海軍官員表示，搜救行動結束以前，海軍通常不會公開這類資訊。《每日郵報》則指出，美軍可能仍抱有一線希望，相信跡象可能有誤，避免不確定的資訊影響搜救。

退役海岸警衛隊海軍上將祖昆夫特（Paul Zukunft）也說明，除非「完全確定」無人生還，否則海岸警衛隊一定會繼續尋找倖存者。

祖昆夫特2015年擔任海岸警衛隊司令期間曾發生「燈塔號」（El Faro）船難，當時這艘貨櫃船從佛羅里達航向波多黎各途中因颶風沉船，海軍感測器也偵測到發生內爆，但美國政府仍持續搜索數天，就怕錯過可能的倖存者，不過船上33人最終全數罹難。祖昆夫特表示，「為了一兩個人，我們真的會花數百萬美元來救。」

華府智庫戰略與國際中心（CSIS）高級顧問坎森（Mark Cancian）說明，聲學探測是重要訊息來源，但搜索工作仍須繼續，不能放棄任何可能性，「他們會猜測發生了什麼事，但不能確定。你看到的只是圖表上的線條，如果你試圖說服人們，你是因為圖表上的線條表明內爆而停止搜救，對很多人來說是無法接受的。」