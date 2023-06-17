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大陸 大陸焦點 特派現場

20天狂震35次找不出原因　村民狂逃..房屋現「拇指寬」裂縫

記者任以芳／綜合報導

雲南省鎮雄縣潑機鎮廟山村的居民平靜的生活籠罩未知陰影，不到20天，廟山村一直地震「不斷」，不少村民家中因為震動還出現不小的裂縫，村民們都受到驚嚇。目前初步排除與挖礦有關，還沒找出真正原因。

綜合陸媒報導，當地地震部門的監測資料顯示，從5月26日以來廟山村已經發生至少35次地面震動，目前該縣多部門已經組成工作組介入事件的調查，目前震動原因尚未被確認。

根據監視器影片顯示顯示，6月13日上午10時26分，突然出現巨大聲響「碰！」，房屋開始大幅度的晃動，過程持續一兩秒鐘。

另一段監控影片時間為13日下午1時58分，幾名大人帶著幾名小孩正坐在屋外閒聊，突然再次出現異常聲響，房屋發生一兩秒的晃動，大家嚇得站起，甚至有孩子甚至被嚇哭。

報導指出，從5月下旬以來，村子接連產生響聲和震動，有村民家的房屋出現裂縫。從影片可看出，牆壁上的裂縫從牆體延伸，縫隙約拇指寬。

▲▼ 雲南廟山村異常地震，找不出原因 。（圖／翻攝 上游新聞）

▲雲南廟山村異常地震，找不出原因 。（圖／翻攝 上游新聞）

村民描述，「地面先震動一下，然後一聲悶響，感覺是在放炮，但放炮又沒有那麼大的聲音，也就一兩秒鐘的時間。」

據悉，發生地震情況從5月底開始，剛開始村民以為是地震，20多天來發生「35次地震搖晃現象」，當地村民表示，地面震動時的聲音和煤礦開礦放炮時的聲音很像。

也有村民說，「之前從未出現類似的情況，煤礦都開了好多年了，也沒有出現過類似的情況，不知道為什麼。」

鎮雄縣應急管理部門的工作人員表示，初步核實情況顯示，近期廟山村附近煤礦沒有開展過放炮作業，炸藥等裝置也都沒有入井，「震動和煤礦的關係應該不大。」

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