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採買整箱荔枝「防果皮失水硬化」　農糧署提供保鮮秘技

▲農糧署提供荔枝保鮮技巧。（圖／農糧署提供）

▲農糧署提供荔枝保鮮技巧。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

正值國內荔枝產季，不少消費者會參加團購購買整箱荔枝，但新鮮荔枝採收2至3天候，果皮變容易失水，產生硬化及褐化現象，影響鮮度。農委會農糧署提供保鮮訣竅，民眾購買可視用途與食用頻率，以整束冷藏或個別泡鹽水冷藏保存；若是用來製作甜點或飲品，則可去殼去籽後冷凍保存，最常可保鮮1個月。

農糧署表示，每年夏天是荔枝產期，高雄市是台灣最大的荔枝產地，其中又以大樹、旗山和杉林種植面積最廣，其次為台中市跟南投縣。但新鮮荔枝採收2至3日後果皮便容易失水，建議可視食用頻率與用途，選擇合適的保鮮方式。

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農糧署指出，若食用速度較快，可考慮整束冷藏，冷藏時先將荔枝噴上水，接著用白報紙包裹，在放入塑膠袋中並綁緊，這樣鮮度可以維持3到5天。若食用速度較慢，可以剪下荔枝並保留一點蒂頭，再放入鹽水中浸泡5分鐘，瀝乾後放入保鮮袋，可以保鮮7到10天。若是用來製作甜點或飲品，則可將荔枝剝殼去籽後，放入保鮮盒冷凍保存，可保鮮1個月。

不過，農糧署也提醒，雖然荔枝多汁鮮甜，富含鉀、檸檬酸、精氨酸和維生素B、C等營養，但荔枝屬於高升糖指數的水果，傳統亦有「一把荔枝三把火」的俗諺，應避免空腹食用，有需要控制醣份者，建議先洽詢醫生意見並酌量食用。

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