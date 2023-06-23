「3個月漲粉千人」這種目標超NG！關鍵：控制權不在自己手上

▲設定的目標，控制權必須在自己的手上。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／瓦基（莊勝翔）

摘自／天下文化《只工作、不上班的自主人生》

明確、具體的目標才能被實踐：設定目標的方式，我分為長期、短期和微型目標，這是幫助自己貫徹「以終為始」的思維，讓每個行動都圍繞著最終極的目標。我們已經學會用「十年願景」設定長期目標，用「兩年封面故事」給予自己一段試驗期，設定短期目標。但你可能會覺得這兩個目標還是太大，具體應該做什麼呢？我把每一天、每一刻都可以做的事，稱為「微型目標」。

設定微型目標最重要的關鍵是，讓目標是明確具體、可被行動的。微型目標並不是「第三個月累積1000位粉絲」、「第六個月接到第一筆業配合作」、「第一年達成部落格100萬次瀏覽」這種目標。這類型的目標，我一律稱之為「不受我們控制的目標」，因為控制權不在自己的手上，而是在粉絲、業主、搜尋引擎演算法的手上。

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若想達成長期和短期目標，就必須確保每一個微型目標都能被實踐和完成，因此微型目標應該要是「我們可以控制的目標」。像是每週發表一篇文章、一個月做出一個堪用的部落格，這類型的目標，控制權完全在自己的手上，能不能達成只跟自己有關係。

盤點與目標間的距離

我在兩年封面故事寫下的受訪內容是，寫部落格或創立頻道，經營自媒體的心得，也依照這個目標規劃出說書事業的商業模式圖。為了讓商業模式順利運作，我們要隨時提醒自己，有沒有依據自己的「價值主張」，持續不斷地把「關鍵活動」做好做滿。因為必須先創造價值、傳遞價值，然後才有獲取價值的機會。

所以，無論我們的目標訂在哪裡、商業模式長什麼樣子，最重要也最不容忽略的，就是我們有沒有把主要的精力，投入在執行關鍵活動上。執行關鍵活動，並不是隨便喊喊的口號，而是要落實到每一天、每一週、每個月都持續執行。我們可以將關鍵活動進一步拆解，設定成「微型目標」，幫助我們小步邁進。

我曾經很好奇前公司有一位非常卓越的資深主管，每次就算遇到難題，他也能屢屢斬獲，立下不少亮眼的戰績。有一次我終於有機會問他，為什麼他能夠完成這麼多看似不可能的任務，達成許多別人眼中難以企及的目標？我永遠也忘不了他的表情，他開心地笑著對我說：「因為我掌握了一個關鍵方法『盤點』，只要這招用得好，可說是用一招打遍天下。」

盤點的方法是源自於「標竿管理」（Benchmarking）的管理學說。標竿管理是以該產業裡的「卓越公司」做為標竿，盤點他們的競爭優勢，學習他們的作業模式。實際的做法就是，在我們訂立目標和執行方式的時候，先進行一輪詳細的盤點。盤點內容包含：向我們目標的「角色楷模」（Role Model）對齊，參考他們之所以成功的做法、失敗的經驗，把對方曾經採取的做法列出來，仔細評估每一項優勝劣敗，最後決定自己要採取的策略。

設計完商業模式圖之後，我腦中隱約有一個模糊的概念，就是希望自己成為一位內容創作者，透過文字分享所學，並以寫作為主、其他獲利方式為輔，展開自己的夢幻工作。這個時候需要設定我的微型目標，於是採取了盤點的方法，尋找心目中的角色楷模，先向他們對齊、借鏡，然後發展出最適合自己的做法。

以角色楷模（Role Model）為盤點對象

有一句諺語是這麼說的：「十年寒窗無人問，一舉成名天下知。」我曾經認為一個人要創立一番個人事業、踏上全新的職涯跑道，是曠日廢時且吃力不討好的事。直到看到網路上愈來愈多元的數位內容和自媒體逐漸興起，我才開始改觀。

十幾年前，一個人必須先在某個領域有極高的專業，才能透過登報、出版書籍或上電視節目被更多人看見。而現在的現象剛好相反，每個人都能透過新型態的數位管道，寫部落格文章、發社群貼文、錄製YouTube或Podcast，直接接觸到網路上廣大的群眾。

接觸和累積顧客，不再是成名之後才開始，而是從創作之初，就已經開始在經營自己未來的顧客。也因此，透過自媒體崛起的個人創業者愈來愈常見，他們發展事業和累積顧客的速度，透過網路無遠弗屆的傳播變得更快、更有效。

我心中有眾多經營自媒體的角色楷模，其中我最欣賞的就是《原子習慣》的作者詹姆斯．克利爾。他原本是一位傷後痊癒的出色運動員，2012 年才開始提筆在部落格寫作，每週他會發表兩篇關於習慣、決策和如何進步的文章，以及每週發送一則電子報。他也曾經將發表的內容「重新再製」轉發到社群平台上，獲得了廣大讀者的支持。三年之後，他跟出版社簽訂書約，受邀到各大企業和節目演講，推出了線上課程和周邊產品。至今，他的著作《原子習慣》成為全球超級暢銷書，至今已經賣出500 萬本，光在台灣就銷售了45 萬本。

真正讓我驚豔的，並不是克利爾後來取得的那些「外在成就」，而是他在事業起步時期的那些嘗試，以及他在過程中的每一個微小改善和進步。他所採取的行動，全都圍繞著他理想的生活和事業型態來展開。當我們將他的「關鍵活動」拆解成一個又一個的微型目標時，會發現一個共通現象：它們都是最微小、可自己控制的事情。

★本文摘自天下文化《只工作、不上班的自主人生：人氣podcast製作人瓦基打造夢幻工作的14個行動計畫》，作者瓦基（莊勝翔），書評部落格「閱讀前哨站」和Podcast說書頻道「下一本讀什麼」的創辦人。一位嗜書成癡的愛書人，喜歡分享閱讀之後的心得和收穫，將書中所學加以活用，實踐在職場與生活當中。