AI模仿他文筆！暢銷書《人類大歷史》作者驚：下巴都要掉下來

▲AI模仿作家文筆寫文章，讓本人也驚訝「下巴都要掉下來」。（圖／CFP）



文／哈拉瑞（暢銷書《人類大歷史》作家）

摘自／天下文化《21世紀的21堂課（增訂版）》

《人類大歷史》增訂版：新版序 一切就看我們的抉擇

我在2011年寫完《人類大歷史》之後，一心以為自己肯定不會再回頭修改了。我對這本書有很深的情感，也很感謝這本書的成功，但也覺得目前已經把人類這個物種的故事講完了。「人類2.0」還在發展，但我覺得這個主題最好還是留給別人來說。

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但接著，在2016年美國總統大選後，我覺得該回歸從頭，重新檢視一次人類獨有的能力：創造想像的秩序、打造主導的結構。

過去幾年間，我們知道了假新聞能比真新聞更有力，知道了FBI 能夠左右哪位總統勝出，知道了臉書能夠對選舉上下其手，知道了億萬富翁比對手花更少錢也能選上總統，還知道了一個國家有可能分成兩個敵對陣營，甚至從此不再互相傾聽。換句話說，人類創造大規模想像秩序的獨特能力，反而被用來對付人類自己。

在過去，民族國家與資本市場上的想像秩序，能夠為人類帶來力量，產生前所未有的繁榮與幸福。但時至今日，民族國家與資本市場上的想像秩序卻是開始撕裂人群。

我們如今面臨的重大挑戰，在於要創造一個全新的全球想像秩序，而且不能是以民族國家或資本市場為基礎。

我們究竟有沒有辦法，不談民族國家、不講自由市場、不說個人主權、不論對大自然的支配，還是能創造出一套新的全球想像？而那就是我想在這本書裡講的故事。

一念天堂、一念地獄

以上這些文字的英文原文，並不是由我（哈拉瑞）所寫，而是請一套強大的人工智慧（AI）程式模仿我而寫下。這套人工智慧名為GPT-3，是由舊金山一間專精於機器學習的研究實驗室所創。受邀為《人類大歷史》出版十週年寫一篇新版序言的時候，GPT-3先蒐集我出版的書籍、文章與曾接受的訪談，再加上網際網路幾十億個其他句子做為基礎，生成了上面那些文字的英文原文。英文原文未經任何編輯或改寫。

讀著GPT-3假扮我所寫下的句子，真是令人百感交集。一方面來說，這帶給我的並不是什麼好印象。GPT-3複製了某些我真實的發言，與網路上東挑西揀的各種想法混在一起，許多概念絕對不會出現在我筆下，在我看來並無說服力，甚至可說荒謬至極。這樣生成的文本，只是一篇文學或智識的大雜燴。這讓我暫時鬆了一口氣：GPT-3並不會搶走我的工作，至少看來還得再過個好幾年。

但另一方面來說，這也實在令我眼界大開，讀著那些文字，簡直下巴都要掉下來。這些真的是人工智慧自己生成的文本？確實，這些文字只是大雜燴，是東拼西湊得來的結果。但所有的文本不也都是如此？我寫《人類大歷史》，也是蒐集拜讀了許多書籍、文章與訪談，再結合各種想法與事實，寫成一套新的論述。

GPT-3這篇文本最驚人的一點在於：它還真的是讀得通的，不只是把幾個句子隨機丟在一起，而是有著連貫的邏輯。雖然我不同意GPT-3的某些主張，但光是它能夠提出主張，就已經叫人十分意外。

如果照著那個有名的故事，給猴子一臺打字機來玩，我應該只要瞄上一眼，不用半秒就能判斷那絕不是我寫的東西。但對於GPT-3寫出的文字，我得花上一兩分鐘仔細閱讀，才能得出結論，知道那不是我寫的內容。

還有另一件事情，也令我雖然驚喜、但也驚駭：改變的速度。GPT-3還是很初步的人工智慧，尚未提出真正的成績。而我在2010年寫《人類大歷史》的時候，甚至想都沒怎麼想過人工智慧這個議題。

當時覺得，人工智慧應該留給科幻電影，哪會是嚴肅歷史書的主題？但在我坐在圖書館裡讀著老文獻的時候，資工實驗室裡的同事們可沒閒著。2011年，也就是《人類大歷史》最早以希伯來文出版的那一年，名為華生（Watson）的人工智慧，在電視益智搶答節目《危險境地》（Jeopardy!）擊敗了人類參賽者；那一年，柏林市中心有一輛自動駕駛車成功上路；那一年，iPhone也開始有了語音助理Siri。

過了十年，人工智慧革命已然橫掃全球，也標示著我們所知的歷史邁向終局。有幾萬年的時間，是人類發明了各種工具，讓自己變得更為強大，例如斧頭、輪子、原子彈，都是讓人類掌握到新的權力。然而人工智慧不一樣，這是史上首次，權力可能是從人類的指縫間流去。

過去的種種工具為人類帶來力量，是因為那些工具並無法決定自己的用途。「做決定」仍然是人類的特權。斧頭無法決定要砍哪棵樹，原子彈也無法決定要不要掀起一場戰爭；但人工智慧可以。就談些已經存在的事實吧：今天你去銀行想要貸款，會是人工智慧判斷是否核貸。你把履歷寄去求職，很有可能是由人工智慧來讀履歷、決定你的命運。

過去所有的工具給人類帶來權力，是因為「人懂工具」比「工具懂人」來得多。農夫知道能拿斧頭做什麼，但斧頭卻不懂農夫有何需求、做何感受。然而，人工智慧很快就會比我們更懂我們自己。到那個時候，人工智慧還是我們手中的工具嗎？或者我們才是人工智慧的工具？

至少在未來幾年之內，人類應該還是能掌握比人工智慧更高的權力。特別是目前人類仍有權決定人工智慧（和其他革命性技術）未來的發展與用途，對此實在應該深思熟慮。科技從來不是必然只有一種用途，而是能有五花八門的使用方式。

在20世紀，同樣是有了電力、火車、無線電，有些社會創造出的是極權專制，也有些社會創造出的是自由民主。而到了21世紀，這些新科技有可能是一念天堂、一念地獄，一切就要看我們的抉擇。

我們是誰？又來自何方？

想要做出聰明的選擇，除了得要瞭解這些新科技的完整潛力，還得先更懂我們自己。如果人工智慧能實現我們所有的夢想，那個世界究竟會是什麼樣子？如果你能用生物工程重塑人類的身體與心智，你又會想要改變些什麼？

在童話故事裡，不管是對一隻魔法金魚或是萬能的神燈精靈許願，最後通常沒什麼好下場。人類總會許錯願望，是因為人類並不懂得自己因何歡喜、為何悲傷。如果不希望像童話故事的主人翁一樣搞砸，我們就得更瞭解「人」究竟是怎麼一回事。我們是誰？又來自何方？

幸好，在最近十年間，固然電子產品的功能一日千里，我們對人類生物學與歷史的知識也突飛猛進。《人類大歷史》希伯來文版於2011年出版後，科學家已經又給人類的家譜添上幾個新分支。2013年，在南非發現了納萊迪人（Homo naledi）的骨骸。在菲律賓呂宋島，則發現曾有呂宋人（Homo luzonensis）這種矮人居住，並在2019年公諸世人眼前。而在2021年，考古學家也分別在以色列與中國發現兩種可能的人類新物種。

我們除了得知有其他人類物種曾經存在，也多少瞭解了他們的生活種種，像是他們吃些什麼、生活有哪些舉止、甚至是會和誰發生性關係。我寫《人類大歷史》的時候，只有極少數小線索，暗示智人與尼安德塔人曾經混血繁衍，但現在已有更多證據，證明雙方曾有接觸交流。

我們目前也知道，智人和尼安德塔人都曾與另一個神祕的人種有過混血，也就是在2010年發現的丹尼索瓦人。近來，科學家又發現了某個混種人類的遺骸，母親為尼安德塔人，父親則為丹尼索瓦人。

會說故事的動物

自從寫完《人類大歷史》以來，人類的故事已經又加入了許多其他的細節與轉折。但我想在本書闡述的重點，依然沒有改變：對智人最提綱挈領的一種看法，就是把智人視為一種「會說故事的動物」。

我們會創造出各種關於神明、國家與企業的虛構故事，而這些故事就成了人類社會的基礎、以及生命的意義。我們常常會因為這些故事而殺人或被殺。但這樣的行為，不論是在黑猩猩、狼、或是其他有智慧的社交動物身上，都看不到。

人類比其他任何動物都懂得更多真相，但也相信更多的虛構故事。只有人類，會因為故事而互相殘殺。而我認為，要是真想瞭解人類歷史，就必須認真對待種種我們所虛構出來的故事，光看各種經濟因素或人口統計數字，絕對不夠。

以第一次世界大戰為例。為什麼德英兩國要兵戎相見？並不是哪方無地可住、或是少食缺糧，雙方在1914年都有足夠的土地可以蓋起房屋，供所有德國民眾或英國民眾居住，也有足夠的食物能夠養活自己的所有國民。

然而就只因為雙方沒有共同相信的故事，戰火也就熊熊點燃。而如今德英之所以能和平相處，也不是因為雙方有了更多土地（雙方如今的領土都比1914年時來得更小），而是因為有了雙方都能相信的共同故事。

該讓新的故事上場

幾千年前，佛陀曾說人類都活在虛幻世界之中。確實，無論是國家、神明、企業、金錢或意識型態，一切都只是人類所創造並相信的共同虛幻，但這也就主宰了人類的歷史。到了人工智慧時代，有了更強大的科技能夠追求夢想，要相信何種故事也就變得比以往更為重要。

古代人類想像著天堂與地獄，這些幻想也深深影響著他們的行為，讓他們發動戰事，殘殺所謂異端，不吃某些食物、不允許某些性行為，一切都是因為他們想像著這樣才能進入天堂。而且天堂還是個專屬死者的夢想國度，怎樣都得等到死後才得以進入。

然而到了21世紀，肯定至少某些人會受到誘惑，想用人工智慧、生物工程或其他革命性的科技，讓自己的夢想在人間就能實現。如果我們不好好注意自己究竟相信什麼，就可能輕易被某些天真的烏托邦誤導，受困於科技的地獄，無處可逃。

想創造一個更好的世界，還不能光是學會寫程式碼、或是解譯遺傳密碼。畢竟如果只有人工智慧與基因工程，將會輕易達成極權暴君或宗教狂熱份子的種種目標。我們真正需要理解的是人類的心智，以及由人類心智所創造、相信的那些幻想。這正是詩人、哲學家與歷史學家的任務，而且在此時的急迫程度更勝過往。

我們都困在死者的夢境之中，但是研究歷史就能讓我們找到出路。對於像我這樣的歷史學家，我們的工作並不是要記住過往，而是要協助大家從過往中解放。瞭解人類如何相信自己創造的故事，就能瞭解如何改變這些故事。

人類就是一種會說故事的動物，而人類社會一旦缺了故事，也就無法運作。但到頭來，故事只是我們創造出來幫助彼此的工具；如果某個故事已經弊大於利，我們就該讓新的故事上場。

★本文摘自天下文化出版《21世紀的21堂課（增訂版）》，作者哈拉瑞（Yuval Noah Harari），歷史學者、哲學家暨暢銷書作者，公認是目前世上影響力數一數二的公共知識份子。著有《人類大歷史》、《人類大命運》、《21世紀的21堂課》（合稱《人類三部曲》）。在《21世紀的21堂課》，哈拉瑞聚焦於此時此地，關注的是資訊科技和生物科技攜手之後，科技為社會帶來的巨大顛覆與重塑，以及世事紛紛擾擾之際，我們應該思索、也應該教導孩子的21項核心課題