　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第三次世界大戰會來嗎？專家分析危險心態　人類愚蠢常自我毀滅

▲▼烏俄戰爭。（圖／CFP）

▲暢銷書《人類大歷史》作者認為，戰爭在21世紀已經無利可圖，但不能忽略人類愚蠢帶來的自我毀滅。（圖／CFP）

文／哈拉瑞（暢銷書《人類大歷史》作家）
摘自／天下文化《21世紀的21堂課（增訂版）

「在戰爭中取勝」已成為失傳的藝術 

到了21世紀，為什麼各大強權想要打出一場成功的戰爭，竟如此困難？原因之一是經濟本質的改變。在過去，經濟資產主要在於實質物資，因此可以很直觀的透過征服，而使自己壯大。只要在戰場上擊敗敵人，就能掠奪一座又一座城市，把敵國平民放上奴隸市場販售，並占領深具價值的麥田與金礦。羅馬販賣希臘和高盧俘虜，於是經濟繁榮；19世紀美國占領加利福尼亞的金礦、德克薩斯的牧野，於是國力興盛。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

但到了21世紀，占領已經賺不了大錢，只剩蠅頭小利。在今日，主要的經濟資產是科技和企業知識，不再是麥田、金礦，甚至不再是油田；而知識就是無法用戰爭來掠奪。如果是像伊斯蘭國這樣的組織，或許仍然能靠著在中東劫掠城市和油井，而過上好日子（伊斯蘭國從伊拉克各銀行劫掠超過五億美元，2015年又靠著銷售石油再取得五億美元），但是對於像中國或美國這樣的大國來說，這種金額實在微不足道。 

根據購買力平價來計算，中國每年GDP超過20兆美元，實在不太可能為了區區十億美元就開戰。如果真花上幾兆美元，來和美國開打，要怎樣才能支付所有相關費用、承擔所有戰爭損害、補償所有流失的商機？而且，人民解放軍獲勝後，難道要劫掠矽谷那些有錢的個人和企業？像是蘋果、臉書和谷歌這些企業，雖然確實價值數千億美元，但這些價值靠著武力根本搶不著。畢竟，矽谷雖然叫矽谷，但可沒有矽礦。 

理論上，如果戰爭獲勝，讓勝利者得以重新調整全球貿易體系（例如英國擊敗拿破崙、美國擊敗希特勒之後的情況），一場成功的戰爭就仍然能夠帶來巨大的利潤。然而由於軍事科技的改變，21世紀很難再重現這樣的盛況。 

出現原子彈之後，世界大戰不會有贏家，只會是集體自殺。也就難怪，自從廣島核爆以來，超級大國之間從來不曾直接開戰，參與的都是（對本國來說）低風險的衝突，幾乎不可能有理由動用核武。事實上，就算只是攻擊像北韓這樣的二流擁核國家，也是讓人想極力避免的選項。光是想像金正恩家族面臨戰敗時的可能反應，就令人不寒而慄。 

網路戰也是高損害、低利潤 

對於還傾慕著帝國主義的人來說，網路戰只讓事情雪上加霜。在維多利亞女王和馬克沁機槍那個古老而美好的年代，英軍在遙遠的沙漠裡大肆屠殺非洲原住民，完全不用擔心是否可能危及曼徹斯特與伯明罕的和平。就算是到了小布希的年代，美國在巴格達和費盧傑（Fallujah，清真寺城市）恣意破壞，伊拉克人也無力對舊金山或芝加哥進行報復。然而，就算現在美國攻擊的只是擁有一般網路戰能力的國家，戰火也可能在幾分鐘之內，就延燒到加州或伊利諾州。惡意軟體和邏輯炸彈，可能會讓達拉斯的空中交通中斷、火車在費城相撞、密西根州電網停擺。 

在那個屬於征服者的偉大年代，戰爭是一種低損害、高利潤的事業。1066年的黑斯廷斯戰役，征服者威廉只花了一天，折損幾千兵力，就取得整個英格蘭。相反的，核戰和網路戰則是高損害、低利潤的科技。這些工具雖然能讓你摧毀整個國家，卻無法打造有利可圖的帝國。 

因此，在這個劍拔弩張、氣氛詭譎的世界上，或許最能維持和平的方式，就是各個大國都不知道怎樣打出成功的一場仗。成吉思汗或凱撒大帝可能一時衝動，就入侵他國；但到了今日，不論土耳其總統艾爾多安、印度總理莫迪、或是以色列總理納坦雅胡，這些國族主義領導人雖然嘴上說得厲害，對於實際發動戰爭卻非常謹慎。 

當然，如果有人真的找出在21世紀的情景發動成功戰爭的公式，地獄之門可能會倏然大開。也就是因為如此，俄羅斯在克里米亞的成功，就成了一個特別可怕的預兆。讓我們希望這就只是一個例外。 

愚蠢進行曲 

很遺憾，就算戰爭在21世紀無利可圖，也無法保證和平。我們絕不能低估人類的愚蠢。無論是在個人、還是在集體層次，人類都常常做出自我毀滅的舉動。 

在1939年，戰爭對於軸心國來說，大概也是弊大於利，但世界仍陷入戰火。第二次世界大戰令人意想不到的一件事，就是戰敗國戰後居然進入前所未有的興盛。不論是德國、義大利或日本，在軍隊遭到徹底殲滅、帝國徹底崩潰20年之後，富裕程度都是前所未見。但他們一開始究竟為何要開戰？為什麼要讓數百萬人承擔不必要的傷亡和破壞？ 

就日本來說，這一切都只是出於一個愚蠢的誤判。1930年代，日本的將領、經濟學家和新聞工作者都認為，如果無法奪下朝鮮、滿洲和中國沿海地區，日本的經濟注定會陷入停滯。但是他們都錯了。事實上，日本著名的經濟奇蹟，是在日本輸掉了所有對大陸的征服行動之後，才展開。 

人類的愚蠢是歷史上最重要的力量之一，但我們常常忽略了這股力量。政客、將領和學者把世界視為一盤巨大的棋局，彷彿每一步都經過仔細的理性計算。在某種程度上，也確實如此。歷史上很少有領導人真的因為瘋了，就隨意移動小兵和騎士。不論是東條英機、海珊或金正日，他們走的每一步其實都有合理的理由。但問題在於，世界比棋盤複雜得多，而人的理性並不足以完全理解，於是就算是理性的領導人，也經常做出非常愚蠢的決定。 

所以，我們究竟該多害怕發生世界大戰？太過害怕或太過放心都是不智的。一方面，戰爭絕非無法避免。冷戰最後和平告結，就證明只要人類做出正確的決定，就算是超級大國間的衝突，也能夠和平收場。因此，如果一心認為第三次世界大戰無法避免，會是一種非常危險的心態。這會形成一種自我實現的預言：只要各國開始覺得戰爭無法避免，就會強化軍力、形成激烈的軍備競賽，拒絕在任何衝突中妥協，並懷疑任何善意都只是陷阱。這樣一來，戰爭就真的無法避免了。 

另一方面，一心認為戰爭不可能發生，也是太過天真。就算戰爭對每個人來說絕對都是災難一場，但就是沒有任何神祇或任何自然律，足以阻止人類的愚蠢。 

想治療人類的愚蠢，辦法之一可能就是謙遜。人一旦認為自己的國家、宗教和文化是全世界最重要的，就會覺得自身利益應該比其他任何人、甚至全人類更重要，於是讓各個國家、宗教和文化間的關係變得更加緊張。我們要怎樣才能讓國家、宗教和文化看清現實，讓它們瞭解自己在這個世界上的真實地位？ 

▲▼21世紀的21堂課（增訂版）。（圖／天下文化）

★本文摘自天下文化出版《21世紀的21堂課（增訂版）》，作者哈拉瑞（Yuval Noah Harari），歷史學者、哲學家暨暢銷書作者，公認是目前世上影響力數一數二的公共知識份子。著有《人類大歷史》、《人類大命運》、《21世紀的21堂課》（合稱《人類三部曲》）。在《21世紀的21堂課》，哈拉瑞聚焦於此時此地，關注的是資訊科技和生物科技攜手之後，科技為社會帶來的巨大顛覆與重塑，以及世事紛紛擾擾之際，我們應該思索、也應該教導孩子的21項核心課題

ET快訊
銀行人妻副總裁遭性侵　同事闖進房洩慾「無套好多次」
拜登要出手了？外媒：美軍將擊落「中國間諜氣球」
元宵節12禁忌曝！命理師警告：「做這事」整年財運全掉光
餵母乳照誘人夫！　單親媽2個月「用掉4盒保險套」慘了
冒症狀才1個月！醫一照她「小腸全塞死」罹癌晚期　恐怖5警訊曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第三次世界大戰會來嗎？專家分析危險心態　人類愚蠢常自我毀滅

虎頭山滿地衛生紙！她怒「敬告女性山客」　留言戰翻：有化驗過？

274元電費發票中千萬！ 　幸運得主在台電「這區」用戶

新鮮人一次還清「20萬學貸」被念虧了　鄉民曝1關鍵：一堆都賠光

陳冠希潮牌祭奇招制黃牛！代排部隊化身「潮嬤」秒破解　粉絲傻眼

要結婚的Jenny快看！渣男想約「誤傳喜帖」她氣炸：你老婆真可憐

花園夜市籃球攤商「惡意不找零」引眾怒　市府突襲發現又是他

日本草莓不合格率「降為3.96%」！食藥署：維持受理報驗

台中少年拍照被搶手機！違停家長回658字逼刪文：不明白社會對吧

求換上情趣睡衣…女友前戲突「冒出1句」　男怒撲倒她大戰300回合

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

「許光漢林柏宏高嗎？香不香？」　王淨合作2男神：他們很驚人

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

全家出遊男童意外被丟包　草屯暖警溫柔安撫助返家

找到散布者了！外流陸軍性愛片「已有明確對象」　軍方力挺提告

第三次世界大戰會來嗎？專家分析危險心態　人類愚蠢常自我毀滅

虎頭山滿地衛生紙！她怒「敬告女性山客」　留言戰翻：有化驗過？

274元電費發票中千萬！ 　幸運得主在台電「這區」用戶

新鮮人一次還清「20萬學貸」被念虧了　鄉民曝1關鍵：一堆都賠光

陳冠希潮牌祭奇招制黃牛！代排部隊化身「潮嬤」秒破解　粉絲傻眼

要結婚的Jenny快看！渣男想約「誤傳喜帖」她氣炸：你老婆真可憐

花園夜市籃球攤商「惡意不找零」引眾怒　市府突襲發現又是他

日本草莓不合格率「降為3.96%」！食藥署：維持受理報驗

台中少年拍照被搶手機！違停家長回658字逼刪文：不明白社會對吧

求換上情趣睡衣…女友前戲突「冒出1句」　男怒撲倒她大戰300回合

第三次世界大戰會來嗎？專家分析危險心態　人類愚蠢常自我毀滅

快訊／CNN：中國間諜氣球已遭美軍飛彈擊落！

快訊／拜登首度表態 　稱會「處理」中國間諜氣球

豆腐渣圍欄害命！20歲考生一靠「秒從6樓摔出」墜地亡　影片曝光

她新婚才7天　痛打老公濺血送醫！自豪「超常發揮」嗆：還敢提要求

虎頭山滿地衛生紙！她怒「敬告女性山客」　留言戰翻：有化驗過？

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉「被打自找的」　2分鐘較勁影曝光

發人深省！金句盤點：「人之所以活得累，是因為想要的東西太多」

巴黎聖母院尖頂「年底歸位」　預計2024年底前全面開放

274元電費發票中千萬！ 　幸運得主在台電「這區」用戶

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

生活熱門新聞

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

少年拍照被搶手機！違停家長658字逼刪文

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

人夫翻出9年前薪資單　養3口還租房

元宵節是「最強補財日」！命理師授1絕招爽賺整年

花園夜市籃球攤坑客　市府查是慣犯

刮刮樂「爽中5000元」兌獎卻變一場空

天天報到「屎炸超商廁所」　店員不忍了！警告文卻神展開

雨亂元宵！3地賞花燈防噴雨　 又有冷空氣強襲「降溫時間點曝」

元宵節12禁忌曝！命理師：「做這事」財運全掉光

女友換情趣睡衣突冒1句　男怒撲倒她戰300回合

八年級生「10大初老徵兆」中幾個？

元宵12禁忌犯了1年存無錢　這項最易中

「立春」來了！12生肖運勢公開

更多熱門

相關新聞

放棄不代表很弱

放棄不代表很弱

我們不需要一開始就把「刻意練習」或「恆毅力」奉為圭臬，覺得放棄的人就是懦弱或魯蛇。我們要的事情其實很明確，就是事前的規劃和實際的執行，透過自己累積的經驗和數據，發展出更為敏銳的直覺，知道哪些事情是不值得堅持的。

生活優先工作為輔　打造理想生活

生活優先工作為輔　打造理想生活

他示警兩岸離戰爭越來越近

他示警兩岸離戰爭越來越近

2026美日中台死傷慘重　他吐槽：有水晶球？

2026美日中台死傷慘重　他吐槽：有水晶球？

台海無戰事　以時間換取空間

台海無戰事　以時間換取空間

關鍵字：

第三次世界大戰戰爭人類大歷史哈拉瑞天下文化

讀者迴響

熱門新聞

靠旅館陽台「圍欄突脫落」！他墜樓慘死

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

傳餵母乳照誘人夫　單親媽獻肉體挨告

市府深夜示警：台南高雄10區關門窗

找到散佈者了！陸軍性愛片外流「已有明確對象」

女員工請假照顧病危父遭開除！大潤發1理由獲網逆風聲援

峮峮傳熱戀柯震東！網嗆「小鬼屍骨未寒」　男星怒發聲

性慾「男＞女」是真的！原因揭曉

少年拍照被搶手機！違停家長658字逼刪文

百元鈔「27種流水號」最夯！　收藏價跳增300倍

Bright「道明寺上身」記者會臭臉

男友往下舔…驚「酸酸的」！她秒愣　最美博士自爆每天聞

將寵物魚放生大海！下秒被一口吞

出差喝醉！銀行人妻副總裁遭同事性侵

班上成績最好≠出社會最厲害！蔡康永1句話掀戰

更多

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面