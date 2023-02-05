第三次世界大戰會來嗎？專家分析危險心態　人類愚蠢常自我毀滅

▲暢銷書《人類大歷史》作者認為，戰爭在21世紀已經無利可圖，但不能忽略人類愚蠢帶來的自我毀滅。（圖／CFP）

文／哈拉瑞（暢銷書《人類大歷史》作家）

摘自／天下文化《21世紀的21堂課（增訂版）》

「在戰爭中取勝」已成為失傳的藝術



到了21世紀，為什麼各大強權想要打出一場成功的戰爭，竟如此困難？原因之一是經濟本質的改變。在過去，經濟資產主要在於實質物資，因此可以很直觀的透過征服，而使自己壯大。只要在戰場上擊敗敵人，就能掠奪一座又一座城市，把敵國平民放上奴隸市場販售，並占領深具價值的麥田與金礦。羅馬販賣希臘和高盧俘虜，於是經濟繁榮；19世紀美國占領加利福尼亞的金礦、德克薩斯的牧野，於是國力興盛。

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但到了21世紀，占領已經賺不了大錢，只剩蠅頭小利。在今日，主要的經濟資產是科技和企業知識，不再是麥田、金礦，甚至不再是油田；而知識就是無法用戰爭來掠奪。如果是像伊斯蘭國這樣的組織，或許仍然能靠著在中東劫掠城市和油井，而過上好日子（伊斯蘭國從伊拉克各銀行劫掠超過五億美元，2015年又靠著銷售石油再取得五億美元），但是對於像中國或美國這樣的大國來說，這種金額實在微不足道。

根據購買力平價來計算，中國每年GDP超過20兆美元，實在不太可能為了區區十億美元就開戰。如果真花上幾兆美元，來和美國開打，要怎樣才能支付所有相關費用、承擔所有戰爭損害、補償所有流失的商機？而且，人民解放軍獲勝後，難道要劫掠矽谷那些有錢的個人和企業？像是蘋果、臉書和谷歌這些企業，雖然確實價值數千億美元，但這些價值靠著武力根本搶不著。畢竟，矽谷雖然叫矽谷，但可沒有矽礦。

理論上，如果戰爭獲勝，讓勝利者得以重新調整全球貿易體系（例如英國擊敗拿破崙、美國擊敗希特勒之後的情況），一場成功的戰爭就仍然能夠帶來巨大的利潤。然而由於軍事科技的改變，21世紀很難再重現這樣的盛況。

出現原子彈之後，世界大戰不會有贏家，只會是集體自殺。也就難怪，自從廣島核爆以來，超級大國之間從來不曾直接開戰，參與的都是（對本國來說）低風險的衝突，幾乎不可能有理由動用核武。事實上，就算只是攻擊像北韓這樣的二流擁核國家，也是讓人想極力避免的選項。光是想像金正恩家族面臨戰敗時的可能反應，就令人不寒而慄。

網路戰也是高損害、低利潤

對於還傾慕著帝國主義的人來說，網路戰只讓事情雪上加霜。在維多利亞女王和馬克沁機槍那個古老而美好的年代，英軍在遙遠的沙漠裡大肆屠殺非洲原住民，完全不用擔心是否可能危及曼徹斯特與伯明罕的和平。就算是到了小布希的年代，美國在巴格達和費盧傑（Fallujah，清真寺城市）恣意破壞，伊拉克人也無力對舊金山或芝加哥進行報復。然而，就算現在美國攻擊的只是擁有一般網路戰能力的國家，戰火也可能在幾分鐘之內，就延燒到加州或伊利諾州。惡意軟體和邏輯炸彈，可能會讓達拉斯的空中交通中斷、火車在費城相撞、密西根州電網停擺。

在那個屬於征服者的偉大年代，戰爭是一種低損害、高利潤的事業。1066年的黑斯廷斯戰役，征服者威廉只花了一天，折損幾千兵力，就取得整個英格蘭。相反的，核戰和網路戰則是高損害、低利潤的科技。這些工具雖然能讓你摧毀整個國家，卻無法打造有利可圖的帝國。

因此，在這個劍拔弩張、氣氛詭譎的世界上，或許最能維持和平的方式，就是各個大國都不知道怎樣打出成功的一場仗。成吉思汗或凱撒大帝可能一時衝動，就入侵他國；但到了今日，不論土耳其總統艾爾多安、印度總理莫迪、或是以色列總理納坦雅胡，這些國族主義領導人雖然嘴上說得厲害，對於實際發動戰爭卻非常謹慎。

當然，如果有人真的找出在21世紀的情景發動成功戰爭的公式，地獄之門可能會倏然大開。也就是因為如此，俄羅斯在克里米亞的成功，就成了一個特別可怕的預兆。讓我們希望這就只是一個例外。

愚蠢進行曲

很遺憾，就算戰爭在21世紀無利可圖，也無法保證和平。我們絕不能低估人類的愚蠢。無論是在個人、還是在集體層次，人類都常常做出自我毀滅的舉動。

在1939年，戰爭對於軸心國來說，大概也是弊大於利，但世界仍陷入戰火。第二次世界大戰令人意想不到的一件事，就是戰敗國戰後居然進入前所未有的興盛。不論是德國、義大利或日本，在軍隊遭到徹底殲滅、帝國徹底崩潰20年之後，富裕程度都是前所未見。但他們一開始究竟為何要開戰？為什麼要讓數百萬人承擔不必要的傷亡和破壞？

就日本來說，這一切都只是出於一個愚蠢的誤判。1930年代，日本的將領、經濟學家和新聞工作者都認為，如果無法奪下朝鮮、滿洲和中國沿海地區，日本的經濟注定會陷入停滯。但是他們都錯了。事實上，日本著名的經濟奇蹟，是在日本輸掉了所有對大陸的征服行動之後，才展開。

人類的愚蠢是歷史上最重要的力量之一，但我們常常忽略了這股力量。政客、將領和學者把世界視為一盤巨大的棋局，彷彿每一步都經過仔細的理性計算。在某種程度上，也確實如此。歷史上很少有領導人真的因為瘋了，就隨意移動小兵和騎士。不論是東條英機、海珊或金正日，他們走的每一步其實都有合理的理由。但問題在於，世界比棋盤複雜得多，而人的理性並不足以完全理解，於是就算是理性的領導人，也經常做出非常愚蠢的決定。

所以，我們究竟該多害怕發生世界大戰？太過害怕或太過放心都是不智的。一方面，戰爭絕非無法避免。冷戰最後和平告結，就證明只要人類做出正確的決定，就算是超級大國間的衝突，也能夠和平收場。因此，如果一心認為第三次世界大戰無法避免，會是一種非常危險的心態。這會形成一種自我實現的預言：只要各國開始覺得戰爭無法避免，就會強化軍力、形成激烈的軍備競賽，拒絕在任何衝突中妥協，並懷疑任何善意都只是陷阱。這樣一來，戰爭就真的無法避免了。

另一方面，一心認為戰爭不可能發生，也是太過天真。就算戰爭對每個人來說絕對都是災難一場，但就是沒有任何神祇或任何自然律，足以阻止人類的愚蠢。

想治療人類的愚蠢，辦法之一可能就是謙遜。人一旦認為自己的國家、宗教和文化是全世界最重要的，就會覺得自身利益應該比其他任何人、甚至全人類更重要，於是讓各個國家、宗教和文化間的關係變得更加緊張。我們要怎樣才能讓國家、宗教和文化看清現實，讓它們瞭解自己在這個世界上的真實地位？

★本文摘自天下文化出版《21世紀的21堂課（增訂版）》，作者哈拉瑞（Yuval Noah Harari），歷史學者、哲學家暨暢銷書作者，公認是目前世上影響力數一數二的公共知識份子。著有《人類大歷史》、《人類大命運》、《21世紀的21堂課》（合稱《人類三部曲》）。在《21世紀的21堂課》，哈拉瑞聚焦於此時此地，關注的是資訊科技和生物科技攜手之後，科技為社會帶來的巨大顛覆與重塑，以及世事紛紛擾擾之際，我們應該思索、也應該教導孩子的21項核心課題