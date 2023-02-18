越想解決問題，就越解決不了！心理分析「目標導向」會忘記感受

▲很多人顧著「解決問題」卻忽略當事人的感受，問題往往也解決不了。（示意圖／unsplash）

文／李崇義

摘自／天下文化《冰山對話：從開門到關門、從理解到支持的深度溝通》



從想要到不想要，發生了什麼事？我回臺灣創業這些年來，遇到不少機構來邀約演講與工作坊，主題多圍繞在如何運用對話來改變家庭氛圍、親子關係及職場溝通，參與者多數是為了解決遇到的困難。

記得有一家知名的科技業龍頭公司邀請我去演講，主題是「職場的溝通之鑰」。主辦的幾位工作人員為求慎重，請我在講座之前先與他們聊聊演講的重點，好讓他們預做準備，也可以給老闆一個交代。

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由於是短短三小時的演講，我將重點放在「多覺察自我狀態，以連結他人內在為目標，先不要解決問題」，因為我們若是像過去一樣，執著於「解決問題」，通常不但解決不了，反而造成職場同事間彼此對立，如此一來更解決不了問題。

工作人員很認可這樣的主題，也相信演講內容可以給同仁帶來不一樣的啟發。只不過，工作人員很快的又問我：「老師，那在覺察之後呢？能不能講一些解決問題的溝通步驟，讓大家有所依循？」

聽到這個問題，我頓時覺得很有趣。我以為之前我們已經討論出一個結論，跳脫「解決問題」的思考邏輯，重新塑造新的對話方向，但怎麼會還是想要圍繞著「解決問題」來打轉呢？

我猜想，是不是有很多人與這群夥伴有著一樣的思維，雖然頭腦已經同意「不要解決問題」，但思考過程仍然無法繞過這個慣性，仍不免俗的還是要回到「解決問題」的方向上。

試想，如果連對方的內在我們都靠近不了，形同兩列平行火車，永遠不會有交集的一天，怎麼還有辦法期待透過語言的交集，讓對方能解決問題呢？

我想著該怎麼解釋如何轉換腦袋裡的慣性思維，讓我們真正變換目標，不會下意識的在語言上不斷踩雷。我腦袋中突然迸出一個例子，恰好可以解釋這個狀態。

▲作者舉出自己小時候學游泳的案例，分析從「想要」到「不想要」中間的事件，引發的影響和變化。（圖／取自免費圖庫pixabay）

在我還沒上小學以前，老家後方有一條小溪，哥哥們經常帶我去溪裡玩耍。有次我不小心掉入溪中坑洞，幸好哥哥機警，緊急把我「打撈上岸」，我才免於滅頂的厄運。只不過在那之後，我對於戲水活動總是多抱持一份謹慎。

雖然是這麼說，但每到夏天看到很多人泡進游泳池裡，我這個旱鴨子也不由得羨慕。上了小學後，我常拜託哥哥們帶我去游泳，教我怎麼游，但那個教導的過程讓我感受不好，也因此後來我對學游泳也興致缺缺。

在我印象中，學游泳時總是被罵。

「怎麼這麼笨，腳要踢水啊！」

「你要放鬆啊，不要緊張。」

「已經教過幾次了，怎麼都不會，到現在還不會游？你自己要大膽練習呀！」

聽到這些話語，我漸漸沒有了學游泳的興趣。

大家可以思考一下，在我「想」與「不想」學游泳之間，發生了什麼事，怎麼會有這樣的轉變？這是否也是我們很多人共同的經驗？

「腳要踢水」、「不要緊張」、「大膽練習」都是教「方法」，目的是為了解決「不會游泳」這個問題，但傳統教方法的指導，很少達到解決問題的目的，主要原因是我們只關注成敗或結果，忽略真正要達到這個結果的當事人的「感受」。

仔細想想，你說我不想學游泳嗎？倒也不是，而是我不想在學游泳時還被人斥罵、威脅，在嘗試的過程裡被粗暴、羞辱式的對待。

在這樣的對待方式下，原本從別人觀點而來的責備語言，無形中也會轉化成我們對自己的觀點，然後告訴自己：「算了吧！別學了。」

所以，達到目標重要嗎？當然重要，但如果我們把解決問題、達到目標當成是腦袋裡的思考過程，我們就會不斷陷入以前的習慣裡，忘記關心其中的當事人。

放掉「解決問題」的思維，改以「靠近人的內在」為目標，我們會發現，當事人在得到理解與接納之後，會自己找到解決問題的方法，甚至不需要旁人的引導。

後來我三十幾歲時與朋友出遊，他們只告訴我：「一起玩水吧，不會游泳無妨。」我才拾起了學習的興趣，慢慢熟悉了水性，也學會了游泳。

因為過往的學習經驗都告訴我們要目標導向，不要理會情緒帶來的干擾，但事與願違的是，我們從來逃離不了內在感受帶來的影響。既然如此，我們何不重新釐清內在感受，打造一條新的對話路徑呢？

我在本書第一章談到父親生前與我通電話時大罵我小氣的故事，當時的我感覺被誤解，受了很多委屈，也因此好幾天沒打電話回家。如果當年我能學到如何探索一個人的內在，明白父親也是為了對後媽有所交代才不得不斥責我，我就能坦然對父親的舉動釋懷，並且會更關注他的心理狀態，也不至於跟他生氣好幾天。畢竟，我並非不想與他溝通，只是在行動之前心裡有了窒礙。

所以，在想與不想之間發生了什麼事呢？有的時候不是我不想，而是心裡有道難以跨越的鴻溝。我期待在這本書裡，能透過幾個切身的例子，讓大家一窺新的對話風貌。

★本文摘自天下文化出版《冰山對話：從開門到關門、從理解到支持的深度溝通》，作者李崇義，曾任職科技業高階主管多年，在本書中將自身擅長的團隊管理與人際溝通技巧，融合20世紀最偉大心理師之一薩提爾提出的「冰山理論」，整合出一套可以依循的對話路徑，幫助讀者改變自身的溝通慣性，免除與人溝通時不必要的衝突與困難，讓對話成為獲取和諧關係、達成雙贏的有力工具。