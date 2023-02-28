勸「不要緊張」其實會反效果！專家教「SAGE」口訣4步驟面對情緒

▲緊張的時候越是說「不要緊張」可能會有反效果。（示意圖／pexels）

文／李崇義

摘自／天下文化《冰山對話：從開門到關門、從理解到支持的深度溝通》



有一回岳父要去醫院做個小手術，我開車載他和岳母到醫院住院做準備。在前往醫院的路上，岳母不斷叮嚀岳父：「這只是個小手術，不需要緊張，要靜下心來，好好聽從醫生指示。」

岳父看不出來是否緊張，不過他一如往常看著窗外。岳母自顧自的在岳父身邊不斷說：「不要緊張，要冷靜喔!這是個小手術，別害怕，不要緊張。」

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岳父沒有答腔，也不知他是真的緊張而不說話，還是聽了岳母的話「不要緊張」，所以外在盡量不顯現任何緊張樣貌。

啟程沒多久，岳父舉手指著前面一塊空地說：「你們看，這裡已經搭起圍籬，看起來也要有新建案了。」

岳父才剛開口，岳母就打斷說：「你管那麼多幹嘛，這時候你要靜下心來，準備手術，不要分心去看別的地方，要冷靜！」岳母的表情嚴肅，似乎岳父一點點動作就能引得她內在焦慮。

我從後照鏡看著後座的岳父、岳母，覺得二老的對話頗為有趣，我只是默默車，並沒有答腔。沒多久，岳父又指著一個店面說：「這裡也開了一家餐廳，之前怎麼不知道。」

岳母聽到岳父又開口說話，馬上提高音量，夾帶著手勢拍打坐在旁邊的岳父：「就跟你說了，不要緊張！不要再說話了，靜下心來。專心準備手術，不要緊張，知道嗎？一定要冷靜！」

我在駕駛座聽了兩人的對話不禁莞爾。岳母的聲音高亢且急促，我可以感受到她內在的焦慮正在影響她。我忍不住笑著問岳母：「媽，你會緊張嗎？」

岳母立刻就回應：「又不是我開刀，我幹嘛緊張。」

我知道她不習慣覺察自己的情緒，也沒有繼續多問，不過倒是岳母說完後就靜下來沒有多說話了。過了約莫兩分鐘，岳母開口了：「也是會緊張啦！」

這樣的場景，我相信很多人不陌生。

我們對於自己內在的感受有多麼陌生啊!當這些感受盤據在我們身體裡，以無頭蒼蠅之姿四處亂竄，我們卻絲毫不去理會，就想要在外在有所回應，可以想見這些回應多半是不健康的，無益於溝通。

▲面對情緒時，可以用「SAGE」口訣4個步驟來幫助自己。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

我後來在演講時發展了一個更簡短的口訣（SAGE，看見、承認、允許、接納），希望用這個訣竅幫自己回到當下。



・SeeIt（看見情緒）

・Acknowledge It（承認情緒）

・Grant It（允許情緒）

・Embrace It（接納、擁抱情緒）



這四個英文詞組的首字母正好是「SAGE」這個字，英文字SAGE是鼠尾草，同時也是聖人的意思。利用這四個詞組口訣，讓我們在情緒升起的同時，透過大腦的引導讓身體能與情緒連結，這也是一種「有意識」的引導做法。

我們習慣於腦袋的邏輯思考運作，那麼就讓腦袋幫助自己，透過腦海中唸出這四個步驟，讓我們可以與情緒貼近，活化前額葉的運行。

在事件發生時，最重要的就是覺察的功夫。如果可以時時刻刻覺察自己，那麼在情緒升起的同時，可以很快就知道內在的感受開始運作了。這個口訣可以幫助大家首先看見自己的情緒，並且給這些情緒命名。一旦能辨識這些情緒是什麼，基本上身體與情緒就會開始靠近。

情緒命名後，可以用語言告訴自己，我承認我的這些情緒，讓辨識情緒的工作更到位，這也是確認身體已經接收到大腦杏仁核發出的警報，前額葉也同時開始運作。

再來就是允許自己內在的所有發生。這個動作很多時候會因為過去的經驗卡關，大腦開始升起「我執」，批判自己的行為，或是開始進入另一個小劇場，不斷互相打架，一邊告訴你要接納自己，而另外一邊開始貶低自己，怎麼連這樣都做不到等。我們可以深呼吸，細細觀看這些內在感受的起起落落，盡量不要批判，但若有任何不適的感覺，看著它、允許它就好。

最後一個動作是接納。一旦看見、承認、允許之後，最後我們藉由這個口訣告訴自己，我完全的擁抱與接納自己內在的所有發生。不管內在的情緒是生氣、委屈、過、孤單或悲傷，我都毫無條件的接受，不驅趕、不打壓，這也是一種愛自己的方法。

以前文我岳母為例，如果可以先回應自己內在的緊張、焦慮、不安、擔憂、害怕等諸多情緒，透過SAGE四個步驟來操作，最後就可以安穩承接住內在的種種感受，讓副交感神經帶動身體緩和，在應對上就會變得更安定。她的話語可能就會變成：「你看到外面有新建案呀！你忙著叫我們看，你會因為手術而緊張嗎？」

▲搭配手勢，可以更實體化的靠近自己。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

如果可以，搭配手勢，你可以更實體化的靠近自己。

在情緒（例如生氣）升起時，伸出左手握拳，看著左手的拳頭告訴自己：「我看見我的生氣了。」

接著看著拳頭說：「我承認我有生氣。」

第三句告訴自己：「我允許自己是生氣的。」

最後，用右手抱住左手拳頭往胸口內縮，代表我要接納並擁抱這個生氣的情緒。

我曾經帶領學員操作，有位學員說她做不到抱拳回收的動作，光要右手做包覆左手拳頭的動作都猶豫很久。我跟她核對之後，才知道她從小就被教導「不能生氣」，因此她內心的小劇場不斷上演著抗拒的戲碼。如果你在這裡也卡關了，我請你先接納這個卡關的狀態，允許自己做不到。

★本文摘自天下文化出版《冰山對話：從開門到關門、從理解到支持的深度溝通》，作者李崇義，曾任職科技業高階主管多年，在本書中將自身擅長的團隊管理與人際溝通技巧，融合20世紀最偉大心理師之一薩提爾提出的「冰山理論」，整合出一套可以依循的對話路徑，幫助讀者改變自身的溝通慣性，免除與人溝通時不必要的衝突與困難，讓對話成為獲取和諧關係、達成雙贏的有力工具。