「斑馬線有人全停」急喊停　警政署現行規定：不夠「這距離」就罰

▲警政署在禮讓行人道交條例修法前夕，說明警方執法標準。（圖／資料照）

記者張君豪／台北報導

為擺脫台灣行人地獄惡名，交通部16日預告修法，並將於月底通行全國施行，但未來新規定只要行人穿越道上有行人，車輛就得停讓，不少民眾痛罵「白癡政策」吼來交通部改口，將於下周與專家學者、執法機關討論新法實施標準，細則進行最後確定。警政署今天再度說明現階段的開罰基準，強調汽車在行人穿越道距離行人行進方向，須保持1個車道寬，若前懸（即車頭）已進入行人穿越道，就要取締。

但原本交通部預計在6月底推行新法上路，包含取締不禮讓行人，拒絕攔檢稽查，以及道路裝載散落物掉落等常見的六項違規，最嚴重除罰款外，將強制接受道安講習，原本預計六月底施行上路。

其中以行人穿越道上只要有行人，不論遠近，駕駛都得停等禮讓規定，挨轟是行車地獄的「白癡規定」有用路民眾抱怨，雙北市六都均常見路口綠燈非多時像號誌時，直行和轉彎車均利用同一綠燈行駛，若「轉彎車看到斑馬線有人就得停、那綠燈整個路口會變成停車場」「加上都市行人密度高，路口距離長，若用路駕駛嚴格遵守規定，綠燈根本無法過馬路」。

對此警政署表示，在交通部修法確定最後禮讓行人相關規定時，警方目前執法基準如下：



一、路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內，及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準。

二、路口有交通指揮人員指揮時，不聽從指揮強行通過者，警方得逕予認定舉發。

三、上述規定以攔停舉發方式執行為原則，但當場不宜攔截製單舉發者，警員得直接逕行舉發。

但警政署說，行人如果在行人穿越道上，綠燈方向車輛仍可減速從行人後方通過，警方將不會開罰，但行人尚未通過時，車輛仍需禮讓行人先行，為避免上下班時段及不分中大型路口壅塞，警方也講改採人車分流的控燈方式（車輛綠燈時，路口行人全紅燈，反之亦然）避免壅塞情況發生。

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