台南市安平區馬路近日散發惡臭　一查發現竟是「死魚事件」重演

▲台南市安平區建康路三段「新悅城」前馬路，近日散發出惡臭，經深入探查發現竟是「死魚事件」再度重演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區建康路三段「新悅城」前馬路，近日散發出惡臭，居民向物業管理公司及里長反映，經深入探查發現竟是「死魚事件」再度重演。

台南市安平區健康路三段轉進國平西路，近日傳然傳出陣陣惡臭，大樓前的整條路飄散令人作嘔的臭味，許多居民心裡暗自想著，是否「去年的死魚事件又來了吧？」，居民向大樓物業管理公司及當地里長蔡明宏反映，經查惡臭來源，是從雨水下水道散發出的，打開人孔蓋，惡臭立刻衝出，成堆死魚映入眼簾。

死魚已開始腐爛生蛆，臭氣薰天、令人作嘔，台南市水利局21日派外包商至現場查看，22日開始打撈死魚；蔡明宏研判，該處雨水下水道通往外海，應是海水漲潮時，魚群隨潮水游入箱涵，退潮後卻無法遊回大海，擱淺死在箱涵裡而發臭。

台南市水利局專門委員黃信銓表示，該處雨水下水道箱涵連通至安平港港區的內港，研判前幾天大潮，魚群剛好順著潮水游入箱涵，並順著潮水一直遊入箱涵末端，導致退潮後無法遊回大海，擱淺死在箱涵裡。

黃信銓指出，去年也發生過一次，但之前從未發生過，雖說魚群不一定都會隨著漲潮游入箱涵，但為防止再發生類似事件，水利局應會在出水口處加裝柵欄，防止魚群游入。

台南連日來氣溫高溫炎熱，加上登革熱疫情升溫，里長及居民擔憂腐爛的死魚會滋生病菌，影響環境衛生及助長疫情，台南市環保局22日下午派人去現場兩旁側溝投藥；而水利局也會請包商打撈完死魚，再以清水沖洗雨水下水道箱涵。