李強會見蕭茲　籲中德「應該緊密攜手合作」

▲李強同德國總理蕭茲共同主持第七輪中德政府磋商。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院總理李強18日起赴德、法兩國訪問。李強當地時間6月20日上午在柏林總理府，同德國總理蕭茲共同主持第七輪中德政府磋商。李強表示，中國和德國是現代化道路上的可信、可靠合作夥伴，作為有影響力的大國，中德應該更加緊密攜手合作。蕭茲則表示，德方反對任何形式的「脫鉤」，「去風險」不是「去中國化」。

據《央視》報導，蕭茲於20日上午於總理府舉行歡迎儀式，歡迎李強對德國正式訪問，歡迎儀式後，兩人舉行了會談。

李強表示，去年11月蕭茲訪中時，與習近平深入交流，為中德關係未來發展指明方向。中國和德國是現代化道路上的可信、可靠合作夥伴。中德建交51年來，雙方本著相互尊重、互利共贏的精神，持續深化對話合作，打造全方位戰略夥伴關係，共同推動中歐關係健康穩定發展。作為有影響力的大國，中德應該更加緊密攜手合作。中方願同德方一道努力，推動中德關係邁上新台階，更好服務兩國發展，並為世界注入更多正能量和穩定性。

李強指出，中德經貿合作歷經半個多世紀發展，取得今天的成績實屬不易，為兩國人民帶來了實實在在的利益。希望德方繼續保持開放心態，堅持獨立自主，以國際規則為基礎、以契約精神為原則妥善處理有關問題。雙方應大力提升人員往來便利化水平，加強兩國人文交流。中方倡議把應對氣候變化作為今後中德合作的指導理念之一，推動綠色科技、產業合作，探討建立綠色能源產業鏈合理有序的分工格局。

蕭茲表示，德方歡迎中國實現發展繁榮，反對任何形式的脫鉤，去風險不是「去中國化」。德方致力於同中方發展穩定的關係，願進一步加強雙方交往，深化互利合作，在應對氣候變化、綠色發展等領域達成更多合作共識。德方支持雙向投資，將為中國企業赴德投資提供良好營商環境。