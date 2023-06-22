連假首日一早就塞！國道「紫爆路段」曝　國5回堵逾8公里

▲國道今晨湧現車潮，湖口路段紫爆。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

端午4天連假今(22日)開跑，首日清晨就湧現南下車潮，即便6時過後西部國道已實施南向高乘載管制，但上午北部和中部局部路段依舊塞爆，國1湖口服務區到竹北路段「紫爆」，時速僅10多公里；國5也出現塞車，其中國3往國5回堵逾8公里。高公局研判今上午有5地雷路段，呼籲中午或傍晚後出發。

截至上午8時許，國道北部和中部部分路段出現塞車，包括國1南下湖口到新竹系統、埔鹽系統到員林，其中國1南下湖口服務區到竹北「紫爆」，時速僅剩10多公里。

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國3鶯歌系統到高原、新竹系統到香山，以及國3北上新店到木柵等路段也出現塞車，時速僅20到30多公里。國5南下也出現壅塞，南港系統到石碇時速也只有30多公里，國3汐止往國5回堵4.5公里，國3木柵往國5回堵8.5公里。

高公局表示，今日0時到5時交通量為11.2百萬車公里，為年平均平日(3.7百萬車公里)之3倍；預估今日交通量為123百萬車公里。目前全國道路況除國1南向楊梅-新竹、國3南向三鶯-龍潭、新竹系統-香山、國3北向新店-木柵、國5南向南港系統-石碇車多壅塞外，其餘路段大致正常。

高公局預判今天上午壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段；建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人儘量於17時後出發。

今日國道疏導措施包括 5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時西部國道南向高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。