端午5縣市熱爆37℃　連假變天日期曝！3地區有雨

▲今天高溫上看37度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天是端午節，受西南風影響全台晴朗炎熱上看37度，午後近山區有局部短暫雷陣雨；週六至下週三(24至28日)台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨。下週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(22、23日)兩天「滯留鋒」在長江流域至華南、北部海面一帶南北徘徊；今日台灣受西南風影響，各地仍晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；各地區平地氣溫：北部25至36度，中部24至35度，南部24至36度，東部21至37度。

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▲全台5縣市高溫燈號。

氣象局針對台南市地區、花蓮縣地區發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；高雄市地區、屏東縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，請注意。

明(23)日仍受西南風影響，各地仍晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；清晨中南部偶有零星飄雨的機率，午後近山區有局部短暫雷陣雨，午後降雨範圍略為擴大，高溫微降。

▲22日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，強對流在華南，台灣上空雲層稀疏(左圖)。4：30累積雨量圖顯示，台灣各地無降雨(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

週六至下週三(24至28日)台灣附近漸轉為東南風。迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨的機率，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨；氣溫偏高、天氣仍偏熱。最新模式模擬亦顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，是否發展？待觀察。