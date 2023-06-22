3星座「習慣一個人療傷」！巨蟹不吐苦水：更在乎別人的快樂

▲難過時，你也總是一個人默默承受，不向旁人大吐苦水嗎？（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

人生不如意的事十之八九，有人會找親友分享、尋求解決方法，而有些人卻「習慣一個人傷心」，不願向外傾訴心事。《搜狐網》星座專欄就盤點「3星座」悲傷時會孤獨一人療傷，可能是害怕別人知道自身的弱點，又或者擔心影響旁人的情緒，甚至是常被潑冷水、取暖失敗，因此不得不學會一個人堅強。你就是如此嗎？

3星座總習慣一個人傷心、一個人堅強：

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1.巨蟹座

內心敏感的巨蟹座，面對傷痛時選擇孤獨一人承受，因為他們心地太過善良，深怕向他人大吐苦水之時，會將自己的壞情緒不斷向外擴散，最終害得氣氛差、大家情緒受到波動。比起自己的快樂，巨蟹座更在乎他人的快樂，好人心腸常忽略自己的內心情感，只用心附和他人感受，也因此變得那麼敏感、又容易受傷。

2.天蠍座

要強的天蠍座，害怕被別人看穿弱點，因此悲傷時選擇獨自一個人承受。天蠍個性好強擔心自身「軟弱的缺點」曝光，落得在生活中處於被動角色，或在未來日子將受人牽制。他們認為「悲傷是自己的」，想哭就找一個沒人的地方哭，不會將失落難過的情緒展現給任何人看到，這是屬於他們的堅強。

▲雙魚座在多次被忽略下，認為再多委屈也只能自己承擔，別人幫不上忙。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

3.雙魚座

和巨蟹座相同，是個容易受傷的星座，受傷時也曾試過找人給予安慰，卻經常被潑冷水，受忽略的他們學會一個人堅強。因懂得局外人很難感同身受，在人生的旅途中不過只是過客，並不能幫上自己的忙。要是有能夠依靠的肩膀，就不用落得獨自承擔，但生活就是如此，沒人會可憐自己，要是無法打起精神、堅強起來，該如何在社會中立足。