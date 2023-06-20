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超商連4天「6大品項買1送1」！　加碼搶寄杯咖啡飲品下殺65折

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家端午連假優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

超商端午優惠先收！全家於全門市一口氣祭出「6大夯品買1送1」，包括西西里氣泡美式、厚濃靜岡抹茶拿鐵都能爽喝買1送1，加碼於APP隨買跨店取推「咖啡飲品下殺65折」組合優惠，像是特濃拿鐵、單品美式、私品茶等都有，6月22日起至6月25日限時4天搶。

全家於全門市祭出「6大品項買1送1」優惠，優惠品項包括「Let’s Café西西里氣泡美式」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（不限冰熱）」、「Fami Collection天然水（610ml）」、「葡萄王康普茶雙纖飲、「桂冠芝麻鐵觀音雪糕」及「桂冠花生金萱雪糕」等通通可享買1送1。

▲▼全家私品茶。（圖／業者提供）

▲私品茶也有組合優惠。

期間加碼於APP隨買跨店取推「指定咖啡飲品組合下殺65折」好康，有「特濃美式53杯」、「特濃拿鐵45杯」、「大杯單品美式29杯」、「大杯單品拿鐵26杯」可任選，每人各限購2組，兌換期限至2024年12月25日；私品茶則有888元優惠組合，包括「65元系列21杯」或「55元系列25杯」，每人各限購2組，兌換期限至2024年12月25日，以上組合皆開放寄杯、冷熱互換，6月22日起至6月25日限時4天開跑。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／業者提供）

▲萊爾富端午優惠也曝光。

另，萊爾富也將在6月21日起至6月25日祭出開限時5天端午優惠，包括「Hi Café大杯美式／大杯拿鐵同品項加10元多1件」、「純喫茶（鮮柚綠茶／檸檬綠茶／檸檬紅茶）650ml享2件40元」、「啵樂樂乳酸飲料（牛奶／草莓）235ml享2件79元」等。

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